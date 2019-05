Il trailer di Ice On Fire, Il documentario di HBO prodotto da Leonardo DiCaprio, mostra come possiamo invertire il cambiamento climatico

Leonardo DiCaprio non è solo uno dei più grandi attori di Hollywwod, ma sta anche cercando di salvare il pianeta. No, non come gli eroi della Marvel, ma come uno dei più grandi nomi dell’ambientalismo. E quando non sta recitando, l’attore usa tutto il suo potere per produrre documentari su come possiamo salvare il nostro pianeta, come Ice on Fire.

Come possiamo vedere nel primo trailer di Ice on Fire, che sarà presentato in anteprima il prossimo mese su HBO, DiCaprio produce e narra un documentario che tenta di educare la popolazione su come possiamo usare la scienza e la tecnologia, non solo per prevenire il cambiamento climatico, ma forse anche per invertire gli effetti negativi che abbiamo già causato all’ambiente. Le terrificanti sequenze si mescolano così alla speranza di poter ancora salvare il nostro pianeta.

Il documentario è stato selezionato per lo screening al Festival di Cannes di quest’anno, insieme a un altro doc, sempre di DiCaprio, con un messaggio simile. La pellicola è diretta da Leila Conners, che ha una lunga storia nel mondo dei documentari alle spalle, ed è probabilmente più conosciuta per il suo lavoro in film come We the People 2.0 e The 11th Hour.

Ice on Fire sarà presentato in anteprima su HBO l’11 giugno 2019.