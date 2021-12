Federica Pellegrini arriva al cinema: data d’uscita e trailer del film sulla “Divina” del nuoto

Federica Pellegrini sbarca nei cinema con un film documentario!

Il già incredibile palmares di Federica Pellegrini si sta per allargare nel mondo del cinema! La “Divina” del nuoto italiano – che ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti, una carriera sportiva eccezionale, impreziosita dal fatto di essere la prima olimpionica azzurra del nuoto (oro a Pechino 2008 nei 200 stile libero) – sarà nelle sale italiane il 10, 11 e 12 gennaio 2022 con il docufilm Federica Pellegrini Underwater. La favola sportiva di Federica Pellegrini è cominciata con l’argento ai Giochi di Atene nel 2004 ed è poi stata illuminata da 53 medaglie internazionali, delle quali 6 ori ai Mondiali (otto volte su 8 sul podio mondiale nei 200 sl) e 7 agli Europei. Impressionante il numero di record (ad oggi imbattuto il primato mondiale dei 200 sl) di una carriera che si è conclusa la scorsa estata con l’olimpiade di Tokio 2020. Per due anni Federica Pellegrini ha inseguito questo suo ultimo grande traguardo sportivo: raggiungere – prima donna nella storia del nuoto – la quinta finale olimpica consecutiva nella stessa specialità!

Federica Pellegrini Underwater, prodotto da Fremantle e distribuito da Notorious Pictures, documenta fedelmente la faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nella sua gara, i 200 metri stile libero. Un obiettivo che si rivelerà ancora più difficile del previsto. Tra allenamenti massacranti, crisi fisiche e psicologiche, l’irrompere della pandemia nel corso della preparazione, riscatti e rivincite, la Divina si mette in gioco davanti alle telecamere come non aveva mai fatto prima. Ma il film racconta anche una storia che parte da lontano, la storia di una ragazzina tenace e introversa, fortemente determinata, col sostegno dei genitori, a perseguire i suoi sogni sportivi fino a diventare la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e una delle più fenomenali nuotatrici a livello mondiale. Un racconto intimo in cui la campionessa italiana più seguita e celebrata di sempre decide di mostrare anche le proprie fragilità, aprendo le porte di una dimensione segreta, sino ad ora tenuta gelosamente nascosta: dal rapporto e l’amore con il coach Matteo Giunta, alla morte dell’allenatore che l’ha fatta entrare nella leggenda (Alberto Castagnetti), passando per la bulimia sofferta durante l’adolescenza.