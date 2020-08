Per pubblicizzare l’arrivo in VOD di Eternal Beauty ecco che è stato realizzato un trailer del film

Eternal Beauty è un film diretto da Craig Roberts ed è notizia di poche ore fa l’arrivo del trailer per pubblicizzare l’uscita in VOD del lungometraggio. Sally Hawkins e David Thewlis, che qualche tempo fa si erano visti nelle prime foto della pellicola, sono anche, naturalmente, protagonisti del trailer.

Eternal Beauty vede Sally Hawkins (The Shape of Water – La forma dell’acqua) interpretare il ruolo June che, dopo essere stata respinta completamente dalla vita, finisce in un mondo caotico e schizofrenico, dove amore e normalità coincidono. Nel cast di questa strana commedia troviamo anche, tra gli altri, Alice Lowe, David Thewlis, Billie Piper, e Penelope Wilton.

Bankside ha gestito le vendite internazionali. Adrian Bate ha prodotto il film attraverso la sua – e di Craig Roberts – casa di produzione che si chiama Cliff Edge Pictures. Roberts è un produttore esecutivo, così come lo sono anche Mary Burke per BFI, Adam Partridge per Ffilm Cymru Wales, Emma Duffy per Wellcome e Paul Higgins. Ecco a voi il trailer, dunque:

Il regista di questo film è maggiormente conosciuto per i suoi ruoli d’attore in Submarine e nella serie Amazon Red Oaks. Non solo: ha anche recitato in Tolkien, con Nicholas Hoult. Il suo debutto alla regia è invece avvenuto col film Just Jim, in cui compare anche in veste di interprete al fianco di Emile Hirsch.

