Ecco il trailer di Dicktatorship, un docu-film che analizza i problemi e le tematiche di una società fallocentrica

Da poco è stato pubblicato il trailer di Dicktatorship, un interessante docu-film realizzato da Gustav Hofer e Luca Ragazzi, all’interno del quale viene analizzata la realtà di una società spesso maschilista e misogina. In tempi come quelli del #Metoo, che stiamo tutt’ora vivendo, la questione femminile e di parità dei sessi è diventata più che primaria, finendo al centro non solo delle agende politiche.

Perciò i due registi italiani Gustav Hofer e Luca Ragazzi (autori anche di Italy: Love it or Leave It), hanno proposto Dicktatorship, un film documentario prodotto da Doc Lab, e distribuito da Wanted Cinema, che affronta la tematica femminista vista dal punto di vista della società fallocentrica. All’interno del filmato possiamo trovare video di repertorio con protagonista l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ed anche un’intervista inedita al porno divo Rocco Siffredi.

Ecco la sinossi del docu-film in uscita a giugno: