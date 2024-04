Codice: cacciatore – trama, trailer e cast del film Netflix

Il catalogo di film disponibili su Netflix aggiunge un nuovo action movie, girato in Sudafrica, Codice: cacciatore. Diretto da Mandla Dube e tratto dal romanzo di Deon Meyer, il lungometraggio narra la storia di Zuko Khumalo, un ex assassino dell’intelligence che si ritrova invischiato in una pericolosa cospirazione politica. Abituato a sopravvivere in circostanze delicate, la minaccia da affrontare rischia di non lasciargli scampo. Ma, anche se fosse, getterà la spugna soltanto dopo aver lottato con le unghie e con i denti. Andiamo a scoprire la trama (senza incorrere in spoiler), il trailer e il cast.

La trama, il trailer e il cast di Codice: cacciatore

Zuko Khumalo è un uomo dall’oscuro passato, che, con grande fatica, ha provato a lasciarsi indietro. Dimenticare certe orribili esperienze è difficile, tuttavia sembra aver raggiunto la pace interiore. Ciò fino a quando il suo ex mentore, Johnny Klein, non gli affida un’ultima missione: di recuperare dei file compromettenti su un candidato presidenziale corrotto.

A quel punto, Zuko ha poca o nessuna scelta: accettare è l’unica opzione. In una sfrenata corsa contro il tempo, dovrà affrontare dei nemici temibili, tra cui la spietata direttrice dell’intelligence Mo, al fine di proteggere le persone care e il proprio Paese da un futuro distopico. La caparbietà e le competenze accumulate negli anni di servizio gli basteranno a risolvere la crisi? Di seguito, condividiamo il trailer ufficiale:

Il cast di Codice: cacciatore è composto da attori noti, noti per aver preso parte a diversi film e serie TV apprezzati. La parte del protagonista, Zuko Zhumalo, è stata affidata a Bonko Khoza, mentre Connie Ferguon interpreta la villain Mo. Completano la squadra (tra parentesi il personaggio affidato): Peter Butler (Johnny Klein), Masasa Mbangeni (Malime Mambi), Tim Theron (Tiger de Klerk) e Deon Coetzee (Mike Bressler).

Leggi anche Codice: cacciatore – recensione dell’action-thriller Netflix