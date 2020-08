Dallo scrittore e regista Justin Simien arriva un nuovo film horror, Bad Hair, su una giovane donna che vuole diventare famosa…

Ma, c’è un ma, ovviamente nella trama di Bad Hair. La donna protagonista della pellicola, ambientata nel 1989, ha come accennato l’ambizione di diventare una star televisiva. La signora in questione decide di andare dal parrucchiere per cambiare il suo look e renderlo così appetibile per un mondo ossessionato dall’immagine. L’unico problema è che i nuovi capelli della protagonista potrebbero, a tutti gli effetti, avere una mente propria!

Nel primo teaser ufficiale di questo assurdo horror satirico, Bad Hair, il personaggio di Laverne Cox, Virgie, fa poesia sul cospargere di cera la testa di Anna (la nuova promessa Elle Lorraine), suggerendole che potrebbe avere poteri mistici. “Alcuni clienti giurano che questa roba è magica”, le dice. La clip poi passa su Blair Underwood – qui nei panni del padre di Anna – che le fa una lezione sulla bellezza naturale contro quella cosparsa di vanità. Parlando con ET, Simien ha rivelato che il film è stato ispirato dalla scoperta di film horror asiatici sulle possessioni che arrivano proprio dai capelli! Un esempio pare sia il film sudcoreano del 2005 intitolato The Wig. Ma per tradurre qualcosa del genere per il pubblico statunitense, Simien sapeva che avrebbe dovuto ancorare la sua storia al background dell’esperienza femminile delle ragazze di colore con i propri capelli.

Questo è il mio modo di scrivere una lettera d’amore riguardo tutti i problemi che le donne di colore devono affrontare, dice Simien, spiegando che è cresciuto in “un paesino di donne nere” a Houston, dopo la morte di suo padre . “Quindi, ho chiamato tutte le donne di questa storia in onore di mia madre e delle mie zie.”

Il film vede protagonisti Laverne Cox, Lena Waithe e Blair Underwood ed p un lungometraggio su Killer Weave. Il trailer:

