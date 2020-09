Ecco il trailer di Assandira di Salvatore Mereu presentato alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia Fuori Concorso

Assandira, il nuovo film di Salvatore Mereu, presentato Fuori Concorso alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, è stato proiettato il 6 settembre 2020. Il film è liberamente ispirato dal romanzo di Giulio Angioni dal titolo omonimo. Nel cast di Assandira sono presenti Gavino Ledda, Anna König, Marco Zucca, Corrado Giannetti e Samuele Mei e il film è prodotto da Elisabetta Soddu e Salvatore Mereu in collaborazione con Viacolvento e Rai Cinema. Assandira uscirà nelle sale cinematografiche il 9 settembre 2020 distribuito dalla Lucky Red.

Sinossi: Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una notte sola l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira. Ma la pioggia non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare. All’alba, i primi ad arrivare sono i carabinieri e il giovane magistrato: Costantino prova a raccontare loro cosa è successo in quell’ultima notte, a spiegare come tutto è cominciato.

“In quasi tutte le storie, anche quando sono raccontate da altri, si può trovare traccia di se stessi”, ha dichiarato il regista. “E partire da sé, anche quando sono gli altri a fornirci il pretesto, è sempre il modo più sicuro per raggiungere l’obbiettivo. Qualche anno fa, leggendo Assandira di Giulio Angioni, ho avuto la stessa sensazione. Provavo un sentimento di frustrazione e di indignazione nei confronti della rappresentazione di quel mondo a cui appartengo, quello della Sardegna rurale, massacrato dall’industria turistica, dall’idea che in nome del guadagno facile si possa passare sopra tutto, anche sopra la dignità delle persone. Questa è stata la molla iniziale che mi ha spinto a intraprendere questa avventura. Ma in Assandira questo è solo l’aspetto esteriore. La parte, per così dire, sociologica. In una storia non manca mai una parte nascosta che può attenere al nostro privato, più di quanto noi stessi non siamo disposti ad ammettere, che ci attrae ancora di più per ché raccontarla ci aiuta a fare ordine dentro noi stessi. Assandira è un percorso nella conoscenza della natura umana, un tentativo di esplorazione dei sentimenti più reconditi, silenti, e che se anche tenuti a bada finiscono però per muovere le cose e gli uomini”.

