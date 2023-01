The Last of Us: un filmato confronta serie e videogioco [VIDEO]

The Last of Us è decisamente una delle esperienze più incredibili che si possa fare nel mondo videoludico: la realizzazione, creata da Naughty Dog per Sony Interactive Entertainment ed uscita originariamente nel 2013 solamente per PlayStation 3, ha portato sullo schermo una storia intensa, ben scritta e ricca di colpi di scena. Lo sfondo è un America devastata da un terrificante virus originato da alcune spore che ha totalmente decimato la popolazione statunitense lasciando qualche abitante in vita, con altri totalmente trasformati da questa particolare epidemia. I protagonisti sono in particolare Ellie e Joel, che combattono a tutti i costi per la sopravvivenza e cercano in tutti i modi di trovare una cura a questa malattia.

The Last of Us debutta contemporaneamente su HBO e Sky Atlantic

In modo del tutto inaspettato, qualche tempo fa, è stata annunciata ufficialmente una serie televisiva proprio su The Last of Us, prodotta da HBO, con il talentuoso Craig Mazin (Chernobyl, Il cacciatore e la regina di ghiaccio) a fare da showrunner in compagnia di Neil Druckmann, ideatore dello stesso videogame oltre che a Capo di Naughty Dog. Direttamente sul canale YouTube ufficiale della rivista IGN (via Screen Rant), è stato fatto un interessante confronto tra alcune scene della serie e sequenze similari del videogioco, a dimostrazione che c’è decisamente tanta cura alle spalle. Ci sono però diversi SPOILER sull’episodio 1 della realizzazione, quindi se non l’avete ancora visto vi sconsigliamo di andare avanti.

Proprio oggi, 16 gennaio 2023, The Last of Us ha debuttato su Sky Atlantic in prima serata, in lingua originale con i sottotitoli, mentre contemporaneamente l’opera è disponibile, on demand, anche su NOW. Sempre nella stessa giornata, la serie è stata pubblicata anche su HBO. Lo show, in particolare, vede la produzione di Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint, Word Gamese e un cast strabiliante composto, tra gli altri, da Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman e molti altri ancora.