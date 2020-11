Splinter Cell sta per raddoppiare la sua presenza su Netflix in un formato live-action

Netflix sta dando il via a una serie di progetti basati su videogiochi e – a quanto pare – un altro sarebbe in arrivo nella forma del live-action. Si tratta di Splinter Cell , già protagonista di una serie animata in sviluppo per Netflix. È importante sottolineare, in questa fase, che il progetto si trova in una fase molto precoce dello sviluppo, quindi è più prudente trattare la notizia come rumor, fino a quando non arriverà una conferma ufficiale.

Di Splinter Cell, sappiamo già che Netflix ha una serie anime in sviluppo con Derek Kolstad (John Wick) a bordo come sceneggiatore. Un casting rid uscito di recente suggerisce che Splinter Cell potrebbe raddoppiare la sua presenza sulla piattaforma streaming sotto forma di serie live-action. Anche se non rivela molto, il casting rid in oggetto non include nessuno dei produttori o sceneggiatori annunciati per la serie anime, quindi potrebbe trattarsi di qualcosa di completamente diverso.

Questa notizia segue la tendenza recente di Netflix di raddoppiare i prodotti sue due formati, prima ancora del rilascio del primo. Resident Evil sta ottenendo sia una serie live-action che una serie anime, entrambi in programma per uscire nel 2021. Assassin’s Creed, come annunciato pochi giorni fa, sta per fare lo stesso e un trattamento simile è in serbo per The Witcher di Netflix con un prequel live-action e una serie anime attualmente in fase di sviluppo.

Al di fuori del mondo dei videogiochi, Day of the Dead sta ricevendo un trattamento simile. Ancora una volta, siamo all’inizio e nulla è ufficiale finché non sentiremo la voce degli stessi vertici di Netflix. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

