She-Hulk, il trailer dei prossimi episodi svela il ritorno di [SPOILER]

Vi siete mai chiesti come sarebbe se aveste 30 anni, il vostro lavoro sarebbe quello di avvocato specializzato in casi legali superumani e al tempo stesso doveste fare i conti con i vostri superpoteri? È la vita di Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, che si trasforma in una donna hulk di 2 metri dotata di superpoteri in She-Hulk: Attorney at Law, l’ultima serie Marvel in onda su Disney + dal 17 agosto. In attesa del quinto episodio, facciamo un recap degli episodi precedenti e scopriamo insieme il nuovo trailer!

In anteprima nuove immagini nel trailer di She-Hulk: Attorney at Law su Disney +

L’ultimo video caricato sul profilo Youtube di Marverl Entertainment si intitola Sneak Peek, letteralmente è l’anteprima della mezza stagione di She-Hulk: Attourney at Law, l’ultima serie ambientata nella Marvel Cinematic Universe. La prima stagione è formata da 9 episodi e al momento ne sono state caricate quattro, ed è proprio questo il motivo dell’ultimo trailer. In attesa di scoprire cosa accadrà alla protagonista Jennifer, ripassiamo brevemente cosa è successo fino ad ora senza fare troppi spoiler per chi non l’avesse ancora vista o si fosse perso un episodio!

Nell’episodio 1, Jennifer Walters scopre accidentalmente di possedere dei superpoteri a causa di un incidente con il cugino Bruce. Nell’episodio 2, Jen viene assunta come avvocato di diritto sovrumano alla GLK/H a patto che lavori come She-Hulk. Nell’episodio 3, la protagonista dovrà difendere Emil Blonsky aka Abominio, ma non tutto fila secondo i piani. Infine, nell’episodio 4, Jennifer viene assunta da un certo Wong per impedire a un mago di abusare delle Arti Mistiche.

Cosa succederà adesso alla donna hulk? Il video riportato qui sotto mostra in anteprima nuove immagini del tutto inedite. Tra le storie che verranno raccontate c’è un’anticipazione che non possiamo non sottolinearvi: Matt Murdock aka Daredevil, personificato da Charlie Cox, tornerà in scena! L’ultima volta abbiamo visto Cox recitare in Spider-Man: No Way Home nei panni dell’avvocato di Peter, ma in She-Hulk vestirà finalmente il costume di Daredevil che non si vedeva dalla fine della serie Netflix (3 stagioni dal 2015 al 2018). Dalle immagini e i dialoghi presenti nel trailer pare che Murdock sarà un punto di riferimento per Jen, se non addirittura il suo mentore. L’episodio 5 sarà disponibile giovedì 15 settembre 2022, come ogni settimana.

