Secret Invasion: il regista spiega come ha preparato Nick Fury a The Marvels

Secret Invasion è la recente serie televisiva del mondo Marvel che porta alla luce, sul piccolo schermo, uno dei crossover fumettistici più importanti della storia de La Casa delle Idee. In particolare, all’interno della storia originale, la razza aliena degli Skrull prende possesso del pianeta Terra sfruttando delle abilità particolari che consentono a queste creature di cambiare forma a piacimento. Ciò, in particolare, dà la possibilità agli Skrull di sostituire alcuni esseri umani particolarmente rilevanti. Dopo che, all’interno del film Captain Marvel (2019), sono stati introdotti gli Skrull, ecco che finalmente la serie in questione, diretta da Ali Selim, va più a fondo di tutto, con Nick Fury (incarnato ovviamente da Samuel L. Jackson) come protagonista assoluto dello show.

Secret Invasion è arrivato su Disney+ il 21 giugno 2023

Detto questo, sappiamo perfettamente, già da ora, che Secret Invasion non sarà l’ultima opera che vedrà al suo interno Fury che sarà all’interno anche di The Marvels, il film diretto da Nia DaCosta che vedrà collaborare Captain Marvel (Brie Larson), Photon (Teyonah Parris) e Mrs. Marvel (Iman Vellani). Proprio a tal proposito, in una recente intervista per The Hollywood Reporter, è stato chiesto proprio ad Ali Selim come ha preparato, all’interno dello show, il collegamento del personaggio con il film sopracitato.

“Non sono conversazioni prolungate [con il team creativo di The Marvels]. È semplicemente, ‘Dove hai bisogno di [Fury]? Hai bisogno di lui qui? Fantastico.’ E poi scriviamo in quello. Quindi quel genere di cose è molto semplice perché è tutto al di sopra del mio livello di stipendio.”

Quest’elemento di Secret Invasion, in realtà, lascia trasparire che forse proprio The Marvels sarà un sequel di Secret Invasion, anche se chiaramente è ancora tutto da vedere. Vi ricordiamo che lo show, ideato da Kyle Bradstreet (Copper, Mr. Robot) è arrivato direttamente su Disney+ il 21 giugno 2023 con il primo episodio con la miniserie che si concluderà precisamente il 26 luglio 2023, con il sesto episodio. Il cast è composto anche da Olivia Colman nella parte di Sonya Falsworth, Ben Mendelsohn nel ruolo di Talos, Don Cheadle che impersona James Rhodes, Kingsley Ben-Adir che impersona Gravik e molti altri ancora.

Leggi anche Secret Invasion: l’episodio 2 svela importanti collegamenti con l’universo Marvel