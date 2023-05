Secret Invasion: i nuovi poster evidenziano l’ambiguità degli Skrull

Secret Invasion è la recente serie televisiva del mondo Marvel ideata da Kyle Bradstreet (Mr. Robot, Berlin Station) che porta sul piccolo schermo uno dei crossover fumettistici più importanti della Casa delle Idee, arrivato inizialmente nel 2008. Nella storia originale, la razza aliena degli Skrull iniziano un invasione della Terra, prendendo il posto, grazie alle loro abilità da mutaforma, di tutti i Capi di stato. Quello che si va a creare è un clima ansiogeno dove tutti dubitano di tutti, una situazione assolutamente opprimente. Una tensione che, a quanto pare, verrà riprodotta anche all’interno dello show televisivo di Disney+ considerando non solo quanto abbiamo visto all’interno del trailer, ma anche in base a quello che è trapelato in una recente clip.

Secret Invasion è in arrivo, in particolare, dal 21 giugno 2023 su Disney con episodi che arriveranno a cadenza settimanale

Sembra, tra l’altro, che questo elemento di ambiguità sia stato perseguito anche con i recenti poster di Secret Invasion, riportato in particolare da CBR. Le varie locandina mostrano tutti i protagonisti principali dell’opera, con una didascalia semplice ma efficace: “Identità non confermate”. Non sappiamo ovviamente ancora cosa vedremo nel dettaglio all’interno della realizzazione, ma tutti questi elementi lasciano presagire che si tratterà, probabilmente, di uno dei prodotti più fortemente drammatici e impattanti all’interno del Marvel Cinematic Universe.

⚠️ Identities not confirmed ⚠️



Check out the new character posters for Marvel Studios’ #SecretInvasion, streaming June 21 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Enfdo05J0T — Marvel Entertainment (@Marvel) May 21, 2023

Vi ricordiamo che Secret Invasion, prodotta da Marvel Studios, è in arrivo direttamente su Disney+ il 21 giugno 2023, con gli episodi che arriveranno a cadenza settimanale. Il cast, invece, vede il coinvolgimento di Samuel L. Jackson nella parte di Nick Fury, Olivia Colman nel ruolo di Sonya Falsworth, Ben Mendelsohn che incarna Talos, Cobie Smulders che presta le fattezze a Maria Hill, Martin Freeman che interpreta Everett Ross, Don Cheadle nei panni di James Rhoades.

