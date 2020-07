Prossimamente uscirà su Hulu la serie TV Rodham che immaginerà la vita di Hillary Clinton se non avesse sposato Bill Clinton

Hulu si è assicurato i diritti sul libro di Curtis Sittenfeld Rodham, che racconta una storia alternativa in un mondo in cui Hillary Rodham non ha mai sposato Bill Clinton. La serie descrive la storia di una giovane donna ambiziosa, che sviluppa la sua straordinaria mente nell’ultima parte del 20° secolo, passando dall’idealismo al cinismo e di nuovo indietro nel tempo.

Sarah Treem si occuperà della scrittura e della produzione esecutiva del progetto. Il produttore esecutivo di The Handmaid’s Tale, Warren Littlefield, ricoprirà il medesimo ruolo per Rodham tramite The Littlefield Company insieme a Sittenfeld.

Se lo spettacolo dovesse andare in porto, sarebbe il secondo progetto incentrato su Hillary Clinton che Hulu ha trasmesso. Lo streamer ha rilasciato a marzo una docuserie in quattro parti intitolata Hillary. Quella serie ha raccontato la sua campagna presidenziale del 2016, approfondendo anche gli eventi del suo passato che hanno modellato la sua vita. Rodham è stato originariamente pubblicato a maggio e ha continuato a diventare un bestseller del New York Times.

Treem è stata precedentemente co-creatrice e showrunner della serie acclamata The Affair. Altri suoi crediti includono In Treatment e House of Cards. Variety ha riferito esclusivamente a maggio che la serie con Gal Gadot nel ruolo di Hedy Lamarr, che Treem scriverà e produrrà come produttore esecutivo, è stata acquisita da Apple sotto forma di serie TV. Littlefield è anche produttore esecutivo di quel progetto.

