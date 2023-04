Questo mondo non mi renderà cattivo: il nuovo teaser svela la data di lancio [VIDEO]

Questo mondo non mi renderà cattivo è il nuovo progetto seriale firmato da Michele Rech (in arte Zerocalcare) noto fumettista nativo di Arezzo, ma romano d’adozione, che ha totalmente rivoluzionato il mondo fumettistico italiano. L’artista, con alle spalle una carriera davvero vertiginosa che lo ha visto pubblicare capolavori come La profezia dell’armadillo (2011), Un polpo alla gola (2012), Macerie prime (2017), Scheletri (2020), Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia (2021), aveva già fatto il suo lancio su Netflix con Strappare lungo i bordi, arrivata sulla piattaforma streaming il 17 novembre 2021. Nello show, l’autore era riuscito perfettamente, in 6 episodi dalla durata di 22 minuti, esprimere al meglio il suo mondo e la sua vita.

Questo mondo non mi renderà cattivo arriva tra qualche mese su Netflix

Questo mondo non mi renderà cattivo, sulla falsariga di quanto già fatto nell’opera precedente, si addentra ancora di più nella filosofia urbana e spicciola di Zerocalcare, tra frasi iconiche, personaggi memorabili e situazioni al limite del paradossale che però, in qualche modo, abbiamo vissuto tutti almeno una volta. In particolare, dopo che durante il Festival di Sanremo 2023 è stato mostrato il primo teaser, ecco che, direttamente sul canale YouTube ufficiale di Netflix Italia è stato condiviso un nuovo filmato che in parte riprende quello che abbiamo visto precdentemente.

Da quello che si vede nel video di Questo mondo non mi renderà cattivo, sembra che il protagonista, con il suo amico Secco, avrà dei problemi con la giustizia visto che sarà interrogato in commissariato. Oltre a questo possiamo notare altre figure ricorrenti della mitologia del fumettistica come il mitico Armadillo (doppiato nuovamente da Valerio Mastrandrea), Sarah e la madre di Zero. L’appuntamento è stato fissato il 9 giugno 2023 direttamente su Netflix, un’attesa che sicuramente diventerà spasmodica ogni giorno che passa.

