Percy Jackson: la prima immagine ufficiale dell’attesa serie Disney+

Disney+ ha condiviso la prima immagine ufficiale dei protagonisti dell’attesa serie di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. La serie è il secondo progetto live-action basato sulla popolare serie di romanzi fantasy di Rick Riordan, la quale segue un giovane di nome Percy che scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone. Il giovane viene quindi inviato al Campo Mezzosangue, dove i semidei si addestrano e imparano a diventare degli dei a tutti gli effetti, accompagnato dal suo amico e protettore, il satiro Grover. Percy ben presto parte per una grande avventura in compagnia di Grover e di Annabeth, la figlia di Atena.

Percy, Annabeth e Grover protagonisti della prima immagine della serie Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo

Sull’account Twitter ufficiale, Disney+ ha condiviso la prima immagine esclusiva della serie fantasy. Oggi è il 18 agosto, il compleanno di Percy Jackson, quindi hanno deciso di festeggiare regalando ai fan una succosa anteprima! “Festeggiamo il compleanno di Percy Jackson con un regalo solo per voi”, si legge su Twitter. L’immagine mostra tutti e tre i protagonisti con indosso i costumi di scena: la star del film Netflix con Ryan Reynolds The Adam Project Walker Scobell nei panni di Percy, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth e Aryan Simhadri nei panni di Grover. Sfortunatamente per i fan, l’immagine non rivela molto della nuova serie. La foto è stata scattata in un bosco, probabilmente nel luogo in cui hanno girato le scene del Campo Mezzosangue, tuttavia dietro di loro non si scorge nessun tipo di set.

Il nuovo adattamento televisivo arriverà prossimamente su Disney+ (al momento non ha una data d’uscita). Lo show è stato creato dallo stesso Rick Riordan. Oltre ai già citati protaognisti, nel cast troviamo anche Jason Mantzoukas nei panni del capo del Campo Mezzosangue Dionysus e Megan Mullally nei panni dell’insegnante di matematica Fury Alecto.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è ancora in produzione, avendo iniziato le riprese solamente lo scorso giugno. Tuttavia, la produzione sembra andare avanti senza intoppi e ci si aspetta di ricevere nuove succose anteprime.