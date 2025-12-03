Martin Scorsese firmerà la regia di una serie Netflix: i primi dettagli

In occasione del 30esimo anniversario dell’uscita nelle sale del cult movie Casinò, Martin Scorsese è pronto a tornare nuovamente il mondo del gioco d’azzardo di Las Vegas. Come riporta il sito Deadline, il regista Premio Oscar firmerà la regia di una serie drammatica Netflix – ancora priva di un titolo ufficiale – ideta dai co-creatori di Billions, Brian Koppelman e David Levien, i quali ricopriranno il ruolo anche di showrunner.

Martin Scorsese torna su Netflix con una serie ambientata nel mondo del gioco d’azzardo di Las Vegas: i primi dettagli sulla trama

La serie, composta da otto episodi, sarà ambientata nell’attuale, rischioso e rischioso mondo dei casinò di Las Vegas, una versione modernizzata ma comunque pericolosa della leggendaria città. Al centro della storia c’è Robert “Bobby Red” Redman, presidente dell’hotel casinò più in voga della città, che deve fare delle mosse rischiose per cercare di consolidare la sua posizione e guadagnare terreno.

Brian Koppelman e David Levien saranno produttori esecutivi insieme a Paul Schiff (The Inheritance), che dirige la loro società Best Available, insieme a Martin Scorsese e la sua Sikelia Productions, Julie Yorn e Rick Yorn per Expanded Media e l’ex sceneggiatrice e produttrice di Billions Beth Schacter, con Kerry Orent (The Better Sister) in qualità di co-produttore esecutivo. Il progetto può essere ricondotto a un’idea generale che Julie Yorn e Rick Yorn hanno proposto a Netflix con il collaboratore di lunga data Martin Scorsese, il cui manager è Rick Yorn. La piattaforma di streaming aveva parlato con il regista della possibilità di realizzare una serie tv dopo il successo del suo film Netflix del 2019, The Irishman.