Lee Phillip Bell, che insieme al compianto marito William J. Bell ha creato Febbre d’Amore e Beautiful, due delle soap opera più famose della storia della TV, è morta ieri. Aveva 91 anni.

Creata dalla coppia William J. Bell e Lee Phillip Bell e in onda dal 23 marzo 1987 sul network statunitense CBS, ‘The Bold and the Beautiful’ (questo il titolo originale) è un fenomeno televisivo mondiale ed è la serie numero uno nel mondo, al top degli ascolti in 51 dei 110 paesi in cui viene trasmessa. Anche in Italia nel corso di venti anni Beautiful ha sempre ottenuto ascolti straordinari con puntate record che hanno sfiorato i 7 milioni di spettatori con oltre il 37% di share e quasi 400 episodi che hanno appassionato ben 6.000.000 di telespettatori. Il grande affetto del pubblico italiano è stato ricambiato dalla soap con diverse trasferte che hanno visto l’Italia come set: a Venezia nel 1997, sul Lago di Como nel 2000 e a Portofino nel 2002. (Fonte AdnKronos)