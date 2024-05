Lanterna Verde, Finn Wittrock sulla serie che è stata cancellata: “Se tutto va bene, un prossimo ruolo nel mondo dei fumetti mi troverà”

Wittrock, noto per il suo ruolo in American Horror Story, è stato inizialmente scelto per interpretare Guy Gardner in una serie su Lanterna Verde

Mentre il regista James Gunn continua le riprese di Superman del 2025 come fulcro del capitolo Gods and Monsters, la DC continua a sfornare prodotti, dalla serie animata Creature Commandos all’adattamento di Tom King e Bilquis Evely, Supergirl: la donna di domani. Anche Max’s Lanterns è tra questi, ma molti fan avrebbero voluto vedere la serie di Lanterna Verde inizialmente incentrata su Alan Scott e Guy Gardner e sembra che Finn Wittrock sia della stessa idea.

Wittrock, noto per il suo ruolo in American Horror Story, è stato inizialmente scelto per interpretare Guy Gardner in una serie su Lanterna Verde. Tuttavia, con la revisione del progetto, il ruolo è stato reinterpretato e sarà ora interpretato da Nathan Fillion. Nonostante la delusione per aver perso l’occasione di interpretare il personaggio, Wittrock ha adottato un atteggiamento positivo nei confronti della situazione.

L’attore ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista con ComicBook.com, dicendo: “Sicuramente, non vedo l’ora di vedere Nathan Fillion esibirsi nei panni di Guy Gardner sul grande schermo, quindi non posso proprio odiare il modo in cui sono andate le cose.”

Ha poi continuato dicendo: “Ma penso anche che Wittrock sia perfetto per lo stato attuale dei progetti DC, dato il suo background nel teatro e in tutti i generi. Sa come comportarsi, è sfacciato.”

Nonostante la perdita del ruolo in Lanterna Verde, Wittrock ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha dichiarato che avrebbe accettato la sfida di interpretare Guy Gardner, compreso il cambiamento di look con i capelli rossi e il taglio a scodella caratteristici del personaggio.