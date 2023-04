La sposa: dov’è stata girata la fiction con Serena Rossi? Ecco come le location pugliesi hanno rappresentato… la Calabria!

Il successo di pubblico ha travolto La sposa, fiction televisiva avente per protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, rispettivamente nei panni di Maria e Italo. Lei è una donna meridionale desiderosa di riscatto, lui un uomo del Settentrione, ancora con il cuore infranto per la morte della moglie Giorgia. Le vicende vengono ambientate nell’Italia degli anni Sessanta, soprattutto in Calabria.

In realtà, il luogo delle riprese differisce da quanto prospettato dalla trama, un motivo di polemiche tra i telespettatori. In aggiunta, delle opinioni negative sono state fornite circa l’accento dei personaggi, un generico meridionale, senza contestualizzare a pieno. Strano per la TV di Stato, che ci ha abituati a curare con la massima attenzione i dettagli, specialmente di carattere territoriale. Le produzioni Made in Italy costituiscono, infatti, pure un canale di promozione della zona, ma nel caso de La sposa si sarebbe peccato di superficialità.

Ambientazioni e location

Gli eventi de La sposa avvengono in Calabria, però, le location effettive sono situate in Puglia, per la precisione a Monte Sant’Angelo, Peschici, Vico del Gargano e Vieste. Resta da stabilire cosa abbia spinto la squadra di lavoro ad assumere tale decisione. Le ipotesi più probabili sono due: o lo staff ha incontrato delle difficoltà di troppo nella zona calabrese, oppure sarebbe stato spinto a prediligere la Puglia a causa dei maggiori investimenti garantiti dalle autorità della zona.

Per dovere di cronaca, lo stesso discorso vale pure per il Nord. Anziché il Veneto (dove abiterebbe Italo), la vera location è il Piemonte, nel dettaglio Alessandria, Carignano, Crescentino e Fontanetto Po. A parte queste piccole forzature, La sposa ha saputo convincere il pubblico, che l’hanno premiata a livello di ascolti. Non è dato sapere se vi sarà una seconda stagione.

