Dopo lo stop forzato di metà marzo, i casting e quindi le riprese della serie Amazon de Il Signore degli Anelli sono pronti a ripartire in Nuova Zelanda

Quando la pandemia globale ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo all’inizio di quest’anno, praticamente tutti i film e gli spettacoli televisivi hanno interrotto la produzione per placare la diffusione del virus, ma un nuovo avviso di casting sembra confermare che la produzione della serie TV Il Signore degli Anelli di Amazon è ormai pronta per ripartire in tempi brevissimi, dopo lo stop forzato di metà marzo, quando il cast e la troupe si trovavano in Nuova Zelanda.

La notizia del casting è arrivata attraverso un’agenzia di talenti neozelandese che ha condiviso un annuncio su Facebook in cui chiede un vasto numero di persone che soddisfino determinate caratteristiche fisiche. Come evidenziato in tutti e sei i film d’azione, attori di varie forme e dimensioni arricchiranno il variegato mondo di personaggi inventato dall’autore J.R.R. Tolkien.

L’annuncio descrive la necessità di persone alte al massimo un metro e mezzo ed altre che invece superino il metro e ottanta. Uomini e donne androgini, persone molto pelose di qualunque età o etnia, artisti circensi che possano destreggiarsi camminando sulle palafitte, persone eurasiatiche, ispaniche, latine, messicane, sudamericane e persone con i capelli rossi naturali, oppure capelli bianchi o con un sacco di lentiggini.

Insomma, solo a leggere queste caratteristiche tornano chiaramente in mente i personaggi della saga fantasy. I film precedenti della serie sono stati anche girati in Nuova Zelanda, poiché i suoi paesaggi maestosi sono diventati il ​​surrogato perfetto per la Terra di Mezzo, con lo stesso regista Peter Jackson che proviene proprio da quei luoghi che risultano quindi perfetti anche per le riprese della serie Amazon. Come hanno dichiarato in precedenza gli showrunner e produttori esecutivi JD Payne e Patrick McKay:

Mentre cercavamo il luogo in cui avremmo potuto dare vita alla bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo che dovevamo trovare un posto maestoso, con coste incontaminate, foreste e montagne, che è anche la dimora di scenografie di livello mondiale, studi cinematografici, artigiani e altro personale altamente qualificato ed espertio. Siamo felici di essere ora in grado di confermare ufficialmente la Nuova Zelanda come la nostra casa per la nostra serie basata sulle storie di Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

