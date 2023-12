Echo: nella nuova foto, la protagonista si confronta con Wilson Fisk

Echo è la recente serie televisiva del mondo Marvel che tra l’altro sarà la prima con l’etichetta Spotlight che a quanto pare racchiude tutte narrazioni che, per quanto facciano parte direttamente dall’MCU, possono essere recuperate anche da chi mastica poco dell’universo di Kevin Feige perché non strettamente collegate a tale mondo de La Casa delle Idee. Ebbene, come suggerisce il nome, proprio lo show è dedicato al personaggio in questione che abbiamo visto apparire all’interno di Hawkeye. Proprio nella serie in questione, nel finale, abbiamo visto la giovane (che ha il volto di Alaqua Cox) sparare in un occhio a Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio), un evento che in realtà è perfettamente in linea con quanto è presente nei fumetti.

Echo è in arrivo a gennaio 2024 direttamente su Disney+

Ebbene, detto questo, non sappiamo cosa accadrà all’interno di Echo e non ci sono molti dettagli a riguardo. In teoria, ci si aspetterebbe dell’astio tra i due personaggi, ma a quanto pare non siamo così certi di questa affermazione. Difatti, come riportato da Heroic Hollywood, è stata pubblicata un’immagine della serie dalla pagina Twitter Agents of Fandom (via Total Film) che mostra la coppia di antieroi che dialoga, in quello che sembra uno scambio pacifico. Si tratta di un flashback o a quanto pare la relazione tra i due è stata risanata? Ovviamente l’unico modo per scoprirlo è recuperare lo show alla sua uscita, prevista, ad ora, per il 10 gennaio 2024 su Disney+.

New look at Vincent D'Onofrio and Alaqua Cox in Marvel Studios' 'ECHO'.



The Marvel Spotlight series drops all 5 episodes on Disney+ and Hulu January 10th.



via: @totalfilm

Vi ricordiamo che proprio Echo, prodotta da Marvel Studios con la produzione esecutiva di Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre, Jason Gavin, Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King, Jennifer Booth, ha un cast composto, tra gli altri, anche da Zahn McClarnon nella parte di William Lopez, Devery Jacobs che impersona Bonnie, Charlie Cox che presta il volto a Matt Murdock/Daredevil e molti altri ancora.

