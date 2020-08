Netflix ha pubblicato uno sneak peek della terza stagione di Cobra Kai, passato al gigante dello streaming

Cobra Kai è la storia di Daniel San e del suo rivale di Sempre, Johnny Lawrence (da Karate Kid), ormai adulti ed ancora connessi al mondo del karate.

A giugno 2020 Netflix ha annunciato che è la nuova sede della serie televisiva sequel di The Karate Kid di Sony Pictures Television, Cobra Kai, sarebbe passata sotto la sua ala. Lunedì, la società di streaming ha mostrato al pubblico un nuovo trailer che riassume gli eventi delle prime due stagioni dello show – in arrivo su Netflix venerdì – e adesso possiamo dare un breve sguardo alla stagione in arrivo nel 2021.

Ralph Macchio e William Zabka tornano dunque nei panni rispettivamente di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, insieme a Martin Kove nei panni del sensei John Kreese. Ambientato 30 anni dopo gli eventi del film, un Daniel ormai di successo lotta per mantenere l’equilibrio nella sua vita senza la guida del signor Miyagi. Deve affrontare il suo precedente avversario, Johnny, che cerca la redenzione riaprendo il famigerato dojo di karate Cobra Kai.

Cobra Kai ha ricevuto due nomination agli Emmy nelle prime due stagioni di messa in onda. Gli sceneggiatori e i produttori esecutivi della serie sono Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, tramite la loro società di produzione, Counterbalance Entertainment. James Lassiter e Caleeb Pinkett sono i produttori esecutivi per Overbrook Entertainment con Susan Ekins in associazione con Sony Pictures Television, con Macchio e Zabka come co-produttori esecutivi.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO