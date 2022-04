Breaking Bad, in arrivo degli spinoff?

Mancano pochi giorni all’uscita dell’attesissima sesta stagione di Better Call Saul e i protagonisti della serie, dietro e davanti la macchina da presa, sono impegnati nei vari tour promozionali e nelle interviste che accompagnano la première. Non è da meno Vince Gilligan, il co-creatore (insieme a Peter Gould) e sceneggiatore di Better Call Saul nonché geniale mente alle spalle anche di Breaking Bad. Qualche giorno fa Gilligan aveva aperto alla possibilità della presenza negli episodi conclusivi di Better Call Saul di due personaggi provenienti proprio dalla ‘casa-madre’, cioè da Breaking Bad. Si tratterebbe naturalmente di Walter White e di Jesse Pinkman, che i fan chiamano a gran voce, e chissà che non possano essere accontentati. Intervistati in questi giorni da Deadline, Vince Gilligan e Peter Gould hanno avuto modo di parlare anche del proprio futuro e dei nuovi progetti che li aspettano.

Gilligan ha detto che sta lavorando a un nuovo e segretissimo progetto, di cui ammette di non aver parlato nemmeno con la moglie. Sia lui sia Gould hanno affermato di voler prendersi un pausa dal mondo di Breaking Bad e di Better Call Saul, aggiungendo però che il loro potrebbe essere solo un arrivederci e non un addio: “Amo questi personaggi, amo questo mondo“, ha affermato Gould. “Magari un giorno [torneremo], ma personalmente mi prenderò un piccola pausa da quel mondo e proverò qualcos’altro, solo per dimostrare che posso farlo“. Simili sono state le parole di Vince Gilligan: “Vale lo stesso anche per me. Ci sono ancora storie da raccontare, ma non voglio provare niente al mondo, solo a me stesso. Questa cosa su cui sto lavorando, spero che qualcuno vorrà comprarla, che qualcuno vorrà realizzarla“. Insomma, il tono delle risposte dei due creatori sembrano chiare: il sole non è ancora tramontato sui personaggi di Breaking Bad e di Better Call Saul.