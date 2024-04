Breaking Bad si Trasforma in un Fantasy Medievale in un video virale

Breaking Bad, ideato da Vince Gilligan, è stato trasmesso per la prima volta nel 2008

L’immaginazione può portare a esperimenti sorprendenti e, di recente, un video ha catturato l’attenzione sui social, presentando una reinterpretazione del famoso dramma Breaking Bad in un contesto fantasy medievale.

Un video generato dall’intelligenza artificiale immagina come sarebbero personaggi di Breaking Bad in un mondo fantasy

Il video, condiviso su Instagram da demonflyingfox, immagina come sarebbero i personaggi principali della serie Breaking Bad se fossero ambientati in un mondo popolato da cavalieri, maghi e re. Vediamo Walter White, il protagonista interpretato da Bryan Cranston, vestito con abiti da mago e pronunciare battute iconiche con un tocco medievale. Altri personaggi della serie compaiono nel video sotto forma di personaggi fantasy, come potete vedere.

Breaking Bad, ideato da Vince Gilligan, è stato trasmesso per la prima volta nel 2008 e ha rapidamente conquistato il pubblico, diventando una delle serie più amate di sempre. La serie si è conclusa nel 2013 dopo cinque stagioni di successo.

Tuttavia, nonostante il desiderio dei fan di vedere nuovi contenuti legati a Breaking Bad, il creatore Vince Gilligan ha espresso cautela riguardo a ulteriori espansioni del franchise. Mentre il mondo della televisione continua a evolversi, Gilligan preferisce mantenere l’eredità della serie intatta, evitando di esplorare eccessivamente il suo universo.

Il prossimo progetto di Gilligan è una serie, il cui titolo rimane ignoto, per Apple TV Plus con Rhea Seehorn, star di Better Call Saul.

Leggi anche Sonic 3, un’attrice di Breaking Bad si unisce al cast del film con Jim Carey