Breaking Bad e Better Call Saul, due tra le serie tv più amate di sempre, rivivranno nella docuserie in uscita a luglio The Broken and the Bad

I fan di Breaking Bad (e Better Call Saul) riceveranno un regalo meraviglioso il prossimo mese: una nuova docuserie che esplorerà alcuni dei momenti più iconici dello spettacolo.

Sono passati sette anni dal momento in cui la fiction di successo con Bryan Cranston e Aaron Paul ha salutato il suo pubblico. E sebbene El Camino quest’anno abbia fatto rivivere determinate sensazioni, questa docuserie smuoverà sicuramente gli animi e i ricordic di chi considera ancora oggi Breaking Bad la serie tv più riuscita di sempre.

La docuserie si intitola The Broken and the Bad e ricorderà alcuni dei momenti più celebri della serie tv, nonché dell’acclamato spin-off Better Call Saul, e li collegherà anche a storie simili del mondo reale. Ci sarà poi spazio per un’analisi psicologica delle menti di truffatori e sicari, oltre che per una spiegazione completa dell’economia delle operazioni della droga.

Nella descrizione della docuserie leggiamo che è “ispirata ai personaggi, alle situazioni e ai temi più memorabili dell’universo di Better Call Saul e Breaking Bad e si concentra su storie del mondo reale che riflettono i mondi immaginari di entrambi gli show”.

Presentata dall’attore che ha dato vita a Gus Fring, Giancarlo Esposito, la serie sarà presentata in anteprima il 9 luglio su AMC negli Stati Uniti in coincidenza con una maratona di un giorno della quinta stagione di Better Call Saul che includerà contenuti aggiuntivi.

