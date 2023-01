Andor: lo sceneggiatore di Solo spiega perché la serie è così rivoluzionaria

Andor è la nuova serie televisiva ideata e diretta da Tony Gilroy (L’avvocato del diavolo, The Bourne Ultimatum) che ha completamente stravolto il piccolo schermo. Dopo la delusione che i fan di Guerre Stellari hanno respirato con The Book of Boba Feet prima e con Obi-Wan Kenobi dopo, ci voleva effettivamente un show che cambiasse realmente le cose e in effetti tale realizzazione, nello specifico un prequel di Rogue One: A Star Wars Story (2016), ci è riuscito alla grande. Nello specifico l’opera vede come protagonista il ribelle Cassian Andor (che ha il volto di Diego Luna) che, piano piano, scopre che l’unico modo di sopravvivere è collaborare con la Ribellione per iniziare a combattere l’Impero con tutte le forze.

Andor è arrivata su Disney+ a settembre 2022

In Andor, a differenza di quanto abbiamo visto nelle altre serie del franchise, mancano spade laser, poteri della forza e molti aspetti soprannaturali e fantascientifici, con un storia che si concentra su elementi spy e politici. Ma qual è la vera forza dello show? In un’intervista per The A.V. Club, lo sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story (2018), Jonathan Kasdan (Il bacio che aspettavo, The First Time), figlio del celebre Lawrence che ha scritto Star Wars: L’impero colpisce ancora (1980) e I predatori dell’arca perduta (1981), ha raccontato come mai, a detta sua, il titolo è così rivoluzionario.

Una delle sfide di quelle IP è sempre come, beh, così tante delle cose che ti piacerebbe fare con quelle storie sono state fatte e sono andate. E abbiamo visto, sai, ogni tipo di ambientazione in Star Wars. E poi è uscito Andor. Penso che parte del genio di Andor per me sia che Tony Gilroy ha fatto una scoperta al riguardo che non mi sarebbe nemmeno venuta in mente, ovvero che il paese da scoprire di Star Wars era questa maturità , ed era il tipo di maturità narrativa che non aveva mai visto prima.

Vi ricordiamo che Andor è arrivata direttamente su Disney+ il 21 settembre 2022, con i primi tre episodi della prima stagione, con la produzione di Lucasfilm e la produzione esecutiva di Sanne Wohlenberg, Tony Gilroy, Kathleen Kennedy, Diego Luna, Toby Haynes, Michelle Rejwan. La produzione della seconda stagione è attualmente in corso.

Leggi anche Andor: Diego Luna racconta la trasformazione di Cassian nella Stagione 2