Il Commissario Montalbano: luoghi e piatti della Sicilia di Camilleri

Sono passati vent’anni ormai dai primi episodi de Il Commissario Montalbano e la fiction Rai continua a trasmettere nuovi episodi. Cos’è che conquista così tanto della serie? Sarà la penna di Andrea Camilleri che ha scritto i romanzi da cui è tratta, sarà una squadra vincente che non è stata cambiata nel corso di queste due decadi … Ma una fetta importante del merito se lo prende anche la location in cui è ambientata, che ha conquistato il mondo portando all’attenzione del pubblico delle località precedentemente poco note del ragusano e non solo.

Salvo Montalbano è Commissario del comune di Vigata, un paesino inventato dall’autore in provincia di Montelusa. Andrea Camilleri avrebbe poi rivelato che Vigata nel suo immaginario altro non è che Porto Empedocle mentre Montelusa corrisponde ad Agrigento, ma la fiction con Luca Zingaretti è ambientata prevalentemente nel ragusano. E se Vigata è, nei romanzi, un posto immaginario anche se ispirato a una località reale, anche nella serie una vera e propria Vigata… non esiste! La cittadina immaginaria è infatti ricreata combinando location in comuni diversi.