Dal 6 febbraio al cinema il nuovo film di Guido Lombardi (Là-bas – Educazione Criminale, Take five) con Riccardo Scamarcio nei panni di Vincenzo, un padre che dopo anni di carcere ritorna dal figlio undicenne (Augusto Zazzaro) per recuperare un rapporto interrotto bruscamente. Un viaggio verso la Puglia che rivelerà la natura ambigua di Vincenzo.

Il viaggio che come in tante opere letterarie e cinematografiche unisce due persone agli antipodi, ma l’ispirazione per Guido Lombardi è stato un romanzo in particolare:

“È un viaggio nei sentimenti di questo padre e di questo figlio che non si vedono da tanti anni” – ha spiegato il regista in occasione della presentazione alla stampa del film – “Mi piaceva l’idea di questo bambino come il Jim de L’isola del tesoro che incontra questa sorta di cattivo maestro che però è anche il padre, quindi questo conflitto che lui vive tra il dover essere una figura genitoriale che dovrebbe darti una regola e rivelarsi in realtà quello che ti dice che la regola la puoi trasgredire”.

Il ladro di giorni – Scamarcio: “Girare in Puglia, un continuo fluire tra realtà e scena”

Riccardo Scamarcio per l’occasione è tornato a lavorare nella sua terra d’origine, la Puglia, che accende in lui suggestioni importanti per la sua performance attoriale:

“Per me è fantastico, è un tentativo anche inconscio di andare a ripescare cose intime in una dinamica che evidentemente questo film ha scatenato per l’argomento che mi riporta alle mie memorie di figlio, è un continuo mescolare i miei ricordi alle esperienze di adesso. È un fluire continuo tra la realtà e la scena, non c’è nessuna differenza, anzi preferisco la scena, è più vera”.

Il ladro di giorni, presentato in Selezione Ufficiale a la Festa del Cinema di Roma 2019, è una produzione Indigo Film, Bronx Film con Rai Cinema e Minerva Pictures Group, distribuito da Vision Distribution. Nel cast anche Massimo Popolizio, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello, Rosa Diletta Rossi.