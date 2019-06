Anche questa settimana sono state numerose le succulente news di cinema: dal ritorno in sala di un grosso cinecomic campione di incassi uscito di recente, inizio delle riprese, primi trailer e tanto altro ancora… Riviviamo insieme quindi le principali novità tra lunedì 24 a venerdì 28 giugno!

#SUNDAYREMIX: tutto ciò che è successo questa settimana in 6 news di cinema

Anche in Italia Avengers: Endgame farà ritorno nelle sale cinematografiche con contenuti speciali tra cui un footage da Spider-Man: Far from home. Il cinecomic, a poche decine di milioni dal record d’incassi di Avatar, uscirà in alcune sale selezionate a partire dal 4 luglio 2019.

Il film con Michael Jordan del 1996 sta per avere un sequel: in Space Jam 2 vedremo questa volta lo sportivo LeBron James, che su Twitter ha confermato con entusiasmo l’inizio le riprese del film.

È stato rilasciato questa settimana il primo trailer di Charlie’s Angels, il reboot che vede protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska ed è diretto da Elizabeth Banks. Le donne più intelligente, coraggiose e altamente qualificate al mondo lavoreranno per il misterioso Charles Townsend, proprietario di un’agenzia investigativa ampliatasi in tutto il mondo.

David Harbour, che interpreta Hellboy nel remake diretto da Neil Marshall, ha affermato di non pensare che il sequel del film si farà. In effetti, il cinecomic non è stato apprezzato particolarmente dal pubblico, rivelandosi un flop nelle sale.

Sarà Henry Cavill ad interpretare Sherlock Holmes nel film dedicato alla sorella del celebre personaggio, Enola. La pellicola è basata sulla serie di libri di Nancy Springer, The Enola Holmes Mysteries. La protagonista sarà interpretata da Millie Bobby Brown, mentre Helena Bonham Carter vestirà i panni della madre.

Sono in programma altre due trilogie dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ma in nessuna delle due ci sarà Rey interpretata da Daisy Ridley. Le nuove storie, infatti, tra cui quella sviluppata dagli showrunner de Il Trono di Spade, David Benioff e D.B. Weiss, non saranno collegate alla Skywalker Saga.