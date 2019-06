Anche questa settimana sono state numerose le succulente news di cinema: dai trailer, ai sequel, al cinema italiano e internazionale, per non parlare dei grandi ritorni, ma anche dei grandi addii. Riviviamo insieme quindi le principali novità tra lunedì 10 a venerdì 14 giugno!

#SUNDAYREMIX: tutto ciò che è successo questa settimana in 6 news di cinema

Il chiacchieratissimo sequel di Shining si è mostrato questa settimana nel suo primo trailer. Il protagonista della storia, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, è interpretato da Ewan McGregor. Il film è diretto da Mike Flanagan e nel cast troviamo anche Rebecca Ferguson e Jacob Tremblay.

Il film di Clint Eastwood conta ufficialmente nel cast anche Sam Rockwell, vincitore dell’Oscar al Miglior attore non protagonista per Tre manifesti a Ebbing, Missouri: l’attore è in trattative finali per entrare nel film prodotto dalla Warner Bros. Protagonista della pellicola è la guardia del corpo sospettata dell’attentato al Parco Olimpico ad Atlanta nel 1996.

Questa settimana abbiamo visto uscire anche un nuovo sguardo al film d’animazione Disney in uscita il 27 novembre 2019: Frozen II – Il segreto di Arendelle. Elsa, Anna, Kristoff e Olaf ritornano in un viaggio alla ricerca della verità su un segreto che riguarda il loro regno…

Dopo Fuga da Reuma Park Aldo Giovanni e Giacomo finalmente tornano per una nuova commedia, che li vede questa volta partire per le vacanze estive. Le riprese per il loro film, Odio l’estate, inizieranno in Puglia il 17 giugno 2019 e dureranno 8 settimane, comprendendo anche la Lombardia.

Tra i compositori di colonne sonore più importanti di sempre, Ennio Morricone ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema durante la consegna del premio Presidio Culturale Italiano. Il compositore ha spiegato di volersi dedicare maggiormente ad altri ambiti, ovvero sinfonie, concerti e messe.

A ormai quasi vent’anni da Il Gladiatore, è arrivata l’idea per un sequel: progetto in passato da prendere con le pinze, adesso sembra che la produzione si stia veramente avviando. Se ancora ne sappiamo molto poco, i produttori hanno confermato che il film sarà ambientato circa 25/30 anni dopo quella del primo film.