Pinocchio, diretto da Matteo Garrone, è uno degli adattamenti cinematografici più fedeli della celebre favola di Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Il romanzo scritto da Collodi è entrato nell’immaginario collettivo e dal 1883 ad oggi è uno dei libri di formazione più amati e conosciuti in tutto il mondo. Innumerevoli le trasposizioni sul grande e piccolo schermo e anche sul palcoscenico, tra cui una delle più celebri è sicuramente quella di Walt Disney, il cartone animato del 1940. Metafora della condizione umana e della difficoltà di crescere Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino è uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi, una favola carica d’umanità e avventura, capace di creare mondi e personaggi straordinari intramontabili. La trasposizione cinematografica di Matteo Garrone, una delle più recenti e anche delle più fedeli, tanto da sorprendere per la caratterizzazione di alcuni personaggi, ha ricevuto 15 nomination ai David di Donatello, vincendo in 5 categorie. Pinocchio ha ottenuto anche 2 nomination ai premi Oscar, senza però portare a casa nessuna statuetta. Co-produzione tra Italia, Francia e Inghilterra, il film, in Italia, ha incassato più di 15 milioni di euro, rimanendo in testa al botteghino per numerosi giorni e salendo al 1º posto durante il periodo natalizio, il film è infatti uscito il 19 dicembre in Italia e successivamente è stato distribuito anche negli agli Paesi: Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. Accolto positivamente da gran parte della critica e dal pubblico il Pinocchio di Matteo Garrone ha un cast di grandi e giovani attori.

Federico Ielapi è Pinocchio

Protagonista del film, burattino di legno capace di muoversi e parlare come se fosse umano, è un bambino che cerca il suo posto nel mondo, travolto da pigrizia e ingenuità, elementi che lo porteranno a mettersi spesso nei guai e che trasporteranno in quel viaggio attraverso mondi straordinari. A interpretarlo, sotto una grande e rifinita base di trucco per dargli le fattezze di un burattino Federico Ielapi, classe 2010, attore bambino che, proprio per l’interpretazione di Pinocchio, ha vinto il Nastro d’argento 2020. Pinocchio non è comunque il suo primo film, ha recitato in Quo vado?, all’età di 6 anni, interpretando Checco Zalone da bambino, nel 2018 è nel cast di Moschettieri del re – La penultima missione, Brave ragazze e Maledetta primavera. Ha recitato anche sul piccolo schermo, per 25 episodi in Don Matteo, nel film tv Non mi uccidere ed è stato impegnato nella serie tv A casa tutti bene – La serie, diretta da Gabriele Muccino.

Roberto Benigni è Geppetto in Pinocchio

Intagliatore del legno Geppetto è un vecchietto solare e simpatico, nonostante la povertà e la miseria che gli fa patire gli stenti della fame, e che vede nella marionetta che costruisce, appunto Pinocchio, la possibilità di guadagnarsi finalmente da vivere. Ma quando capisce che Pinocchio non è una marionetta, l’istinto paterno lo porta a rischiare il tutto per tutto per ricongiungersi e prendersi cura di lui. Geppetto ha il volto di Roberto Benigni, classe 1952 e che, nell’adattamento del romanzo del 2002, Pinocchio, interpretava il burattino. Attore, comico, regista e sceneggiatore è uno dei personaggi più noti e popolari della comicità italiana, velata sempre da satira e ironia. Amato in tutta Italia e conosciuto a livello internazionale, a contraddistinguerlo è anche la sua personalità vivace, allegra e sempre giocosa. Vincitore dell’Oscar come Miglior attore protagonista per La vita è bella, film che ha vinto anche l’Academy Award come Miglior Film straniero, commentatore e interprete a memoria della Divina Commedia, Benigni è stato ospite di numerosi programmi tv apparendo innumerevoli volte in televisione, ha avuto moltissime esperienze in teatro e al cinema ha collaborato con Bernando Bertolucci, Marco Ferreri, Jim Jarmusch, Federico Fellini e Woody Allen.

Massimo Ceccherini è la Volpe

La Volpe, sempre in coppia con il Gatto, è un imbroglione che vive di elemosina fingendo di essere zoppo. Vestito di stracci, lui e il Gatto convincono Pinocchio ad un’azione azzardata per derubarlo delle monete d’oro ricevute e cercano più volte di approfittarsi di lui. La Volpe, mente dei due, è interpretata da Massimo Ceccherini, attore, comico, regista e sceneggiatore italiano classe 1965. È stato per alcuni anni cabarettista e ospite di numerosi programmi tv facendosi conoscere maggiormente nello show Videomusic Aria fresca, a metà degli anni ’90. Nello stesso periodo iniziarono anche le prime apparizioni sul grande schermo fino alla collaborazione con Leonardo Pieraccioni che segnò una svolta per l’attore portandolo al successo e alla notorietà, partecipando a quasi tutti i suoi film. Regista e sceneggiatore di 3 film, nel 1998 interpreta una rivisitazione personale della favola di Pinocchio, intitolata Fermi tutti questo è uno spettacolo, Pinocchio e, all’inizio degli anni 2000, si dedica anche all’attività di conduttore e concorrente di seguiti reality show, collaborando con Matteo Garrone anche nel film Il racconto dei racconti, nuovamente con Pieraccioni nel 2015 e recitando in un film di Giulio Base nel 2016.

Rocco Papaleo è il Gatto

Il Gatto, secondo alla Volpe, si finge un mendicante ceco ed è spesso quello che agisce di più tra i due. A interpretarlo Rocco Papaleo, classe 1958, attore, regista, sceneggiatore e showman, si avvicina al mondo dello spettacolo come comico e cabarettista e successivamente debutta in teatro e successivamente approda in televisione dove si fa conoscere apprendo in numerose miniserie. La sua carriera sul grande schermo risale al 1989 e negli anni collabora con Mario Monicelli, Francesca Archibugi, Leonardo Pieraccioni, Paolo Virzì, Giovanni Veronesi. Tra i suoi film più recenti si ricordano Nessuno mi può giudicare, È nata una star? e il premiato esordio alla regia Basilicata coast to coast con il quale Papaleo ottiene un David di Donatello, un Nastro d’argento e un Globo d’oro come Miglior regista esordiente, seguito da La buca, Il nome del figlio, The Place, Moschettieri del re – La penultima missione, Il grande spirito e Si vive una volta sola.

Gigi Proietti è Mangiafuoco in Pinocchio

Mangiafuoco, spesso presentato come un personaggio negativo, nell’adattamento di Garrone viene rappresentato più fedelmente, e cioè sempre dall’aspetto spaventoso e che incute timore e inizialmente burbero e rabbioso, ma che in realtà si rivela avere un animo buono, e mostrando la sua generosità dopo aver liberato Pinocchio. Mangiafuoco è interpretato da Gigi Proietti, attore, comico, doppiatore, cabarettista, regista, scrittore, cantante, conduttore televisivo e direttore artistico italiano, classe 1940, e scomparso il 2 novembre 2020, nel giorno del suo 80º compleanno. Tra i massimi esponenti del teatro italiano, autore di innumerevoli spettacoli e interprete di alcuni prodotti sia televisivi che cinematografici è uno dei personaggi, degli attori teatrali e dei comici più amati nel panorama italiano e maestro di molti futuri attori italiani tra cui Giorgio Tirabassi, Massimo Wertmüller, Flavio Insinna, Francesca Nunzi, Francesca Reggiani, Enrico Birgnano, Edoardo Leo e molti altri.

Marine Vacth è la Fata Turchina in Pinocchio

Una buona e dolce Fata che abita nel bosco da migliaia di anni, che salva Pinocchio da un triste destino. È inoltre, per causa e grazie a lei, che a Pinocchio gli si allunga il naso ogni volta che dice una bugia. Modella e attrice francese, classe 1991, è Marine Vacth a interpretare la Fata Turchina. Iniziando la sua carriera all’età di 20 anni ha collaborato con François Ozon nel film Giovane e bella, con il quale è diventata maggiormente nota al grande pubblico e Doppio amore. Altra pellicola nota dell’attrice è Belles Familles, diretto da Jean Paul Rappeneau.

Davide Marotta è il Grillo Parlante

Filosofo e portatore di coscienza umana ammonisce Pinocchio ogni volta che si mette nei guai, si fida di chi non dovrebbe e commette degli errori. Nei panni del saggio della favola, inizialmente non viene ascoltato da Pinocchio. Il Grillo Parlante è interpretato da Davide Marotta, classe 1962, affetto da nanismo e altre patologie. Nel 1985 viene scelto da Dario Argento per il film Phenomena per interpretare il figlio deforme del personaggio di Frau Brückner. Recita anche nel film Dèmoni 2, in uno spot della Kodak e nel 2001 ottiene il suo primo ruolo importante, dopo aver presto parte ad altre 4 pellicole. Si tratta del film Il ritorno di Cagliostro, seguito da una piccola parte in Passione di Cristo e Il professor Cenerentolo e alcune esperienze in teatro.

Paolo Graziosi è Mastro Ciliegia in Pinocchio

Mastro Ciliegia è il personaggio da cui parte l’intera storia. È lui a trovare il pezzo di legno che donerà a Geppetto, spaventato dal fatto che il pezzo di legno in questione inizi a parlare con una voce da bambino, proprio mentre lui era pronto a intagliarlo per farci la gamba di legno di un tavolino. Paolo Graziosi, classe 1940, interpreta Mastro Ciliegia. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1962 nel film Gli arcangeli, e l’anno successivo viene scelto da Franco Zeffirelli per il ruolo di Mercuzio nello spettacolo Romeo e Giulietta. Particolarmente legato al teatro, ha però un’intensa carriera cinematografica, tra cui si ricordano i film La Cina è vicina, Cadaveri eccellenti, La condanna, Pasolini, Un delitto italiano, Il divo, Il papà di Giovanna e i più recenti Il giovane favoloso, Veloce come il vento, Lasciati andare, Il cattivo poeta e Tre piani.

Alessio Di Domenicantonio è Lucignolo

Bambino svogliato e monello è l’amico di Pinocchio che gli parla del Paese dei balocchi e che lo convince a seguirlo. Attore bambino non si sa esattamente quanti anni abbia, ma ha già una prolifica carriera che lo ha visto recitare in molti film: Nove lune e mezza, After te War, Mamma qui comando io, Il talento del calabrone e D.N.A.: Decisamente non adatti, e nelle serie tv Christian, Ritoccàti e Che Dio ci aiuti.

Teco Celio è il Giudice Gorilla

Giudice del tribunale della città di Acchiappa-citrulli è un vecchio Gorilla a cui tutti sono molto devoti e servono fedelmente e condanna Pinocchio alla prigione. A interpretare il Giudice Gorilla, Teco Celio, attore svizzero classe 1952. La sua carriera d’attore inizia prima a Parigi in alcune serie tv francesi e poi a Roma dove fa il suo esordio sul grande schermo negli anni ’90. Tra i suoi film si ricordando La tregua, Benvenuti al Sud, Ti presento un amico, Habemus Papam, La profezia dell’armadillo, Troppa grazia, Il grande passo, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Tre piani.

