I migliori film del decennio 2010-2019 secondo Cinematographe.it

8. PERFETTI SCONOSCIUTI (2016) di Paolo Genovese

Il film di Paolo Genovese in pochi anni è entrato nel Guinness dei primati diventando il film con più remake della storia, e già questo ne giustifica la presenza tra i film più importanti del decennio. Ma al di là di questo è un simbolo di un’epoca, un po’ come The Social Network lo è per Facebook e le altre piattaforme di connessione online, Perfetti Sconosciuti lo è per la rappresentazione dirompente del potere che i cellulari hanno al giorno d’oggi all’interno della nostra vita quotidiana. Una storia semplice, di impianto teatrale, dove un gruppo di amici si trova per cena e mette in condivisione tutti i messaggi e le chiamate in arrivo nel corso della serata. Questo scatena una serie di conseguenze che rivelano come il cellulare sia “la scatola nera della nostra vita”. Con una sceneggiatura scritta ottimamente e un cast perfettamente in parte, il film diventa un vero e proprio specchio dei nostri tempi e di come la tecnologia abbia avuto un’influenza determinante sulle nostre relazioni sociali e il nostro modo di rapportarci con la verità.