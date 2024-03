Chi è Margherita Hack? Biografia, scoperte e vita privata della scienziata protagonista di Margherita delle stelle

Margherita Hack è stata una delle figure più influenti e carismatiche del panorama scientifico italiano. Nata a Firenze il 12 giugno 1922 e scomparsa il 29 giugno 2013 a Trieste, è stata un’astrofisica di fama internazionale, una divulgatrice scientifica di grande talento e un’attivista per i diritti civili e la laicità dello Stato. La sua vita, ricca di successi accademici e di impegno sociale, ha lasciato un segno indelebile nella storia della scienza e della società italiana.

Biografia di Margherita Hack

Margherita Hack nasce a Firenze da una famiglia di origini miste: il padre, Roberto Hack, era fiorentino di lontane origini svizzere, mentre la madre, Maria Luisa Poggesi, era toscana. Entrambi i genitori, inizialmente di religione cattolica, si avvicinarono alla Società Teosofica Italiana, un movimento filosofico e spirituale, abbandonando la loro fede d’origine.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nel 1940 presso il Liceo classico statale Galileo di Firenze, si laurea in fisica nel 1945 con una tesi di astrofisica sulle Cefeidi presso l’osservatorio di Arcetri di Firenze. La sua carriera accademica prosegue con insegnamenti all’Università di Firenze, all’Osservatorio astronomico di Merate e infine all’Università di Trieste, dove ottiene la cattedra di astronomia nel 1964 e dirige l’osservatorio fino al 1987.

Scoperte e contributi scientifici

Il contributo più significativo di Margherita Hack al campo dell’astronomia è stato il suo lavoro sulle stelle variabili, in particolare sulle Cefeidi. Le sue ricerche hanno contribuito in modo significativo alla comprensione della struttura e dell’evoluzione delle stelle, portando a importanti avanzamenti nella cosmologia e nella fisica stellare.

Oltre alla sua attività di ricerca, Hack è stata anche una prolifica divulgatrice scientifica, autrice di numerosi libri e articoli di grande successo. Ha fondato la rivista L’Astronomia nel 1978 e ha diretto la rivista di divulgazione scientifica Le Stelle. Il suo impegno nella diffusione della cultura scientifica ha contribuito a rendere l’astronomia accessibile a un vasto pubblico, ispirando generazioni di giovani scienziati.

Vita privata e impegno sociale di Margherita Hack

Nella sua vita privata, Margherita Hack è stata sposata con il letterato Aldo De Rosa, con cui ha condiviso la passione per la conoscenza e la ricerca scientifica. La loro unione, celebrata nel 1944, è durata fino alla morte di De Rosa nel 2014. Entrambi sono sepolti nel cimitero monumentale Sant’Anna di Trieste.

Oltre alla sua carriera accademica, Margherita Hack è stata anche un’attivista impegnata per i diritti civili e la laicità dello Stato. Atleta di successo in gioventù, è diventata un simbolo di coraggio e determinazione nella lotta contro le discriminazioni e le ingiustizie. Ha sostenuto posizioni progressiste su temi come l’aborto, i diritti LGBTQ+ e la ricerca scientifica, difendendo sempre il principio di libertà individuale e di rispetto per l’altro.

Margherita Hack era nota per le sue posizioni progressiste su una vasta gamma di temi, inclusi i diritti individuali e la libertà di scelta. Tra questi, uno dei punti centrali del suo pensiero era l’eutanasia, un argomento su cui si è espressa chiaramente e apertamente. Secondo la scienziata, l’eutanasia rappresentava un modo per rispettare la dignità umana e alleviare le sofferenze insopportabili di chi è afflitto da malattie incurabili o dolorose.

La scienziata rimarrà un’icona della scienza e della libertà, e ora, con il film Rai Margherita delle stelle, potrete rivivere i momenti più importanti della sua vita. Il film andrà in onda martedì 5 marzo 2024, alle 21:30

