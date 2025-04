Le 5 scene di sesso più scandalose e più famose del cinema

Il sesso al cinema è sempre stato una linea sottile tra attrazione e rifiuto, libertà e censura. In un’industria che vive di immagini, non c’è nulla di più potente e pericoloso del corpo nudo e del desiderio. Quando una scena erotica diventa “troppo”, non è solo questione di gusto: può generare boicottaggi, rovinare carriere, o diventare leggenda.

Nel corso della storia del cinema, ci sono state scene che hanno lasciato il segno proprio perché non si sono limitate a mostrare l’atto sessuale, ma hanno colpito i nervi scoperti della società. Ecco le 5 scene di sesso più famose che hanno fatto scandalo, non necessariamente per quanto mostravano, ma per come lo facevano.

1. Ultimo tango a Parigi (1972) ha una delle scene di sesso più scandalose e più famose del cinema

Non si può parlare di scandali sessuali nel cinema senza evocare la celebre scena del burro. In Ultimo tango a Parigi, un Marlon Brando crepuscolare e improvvisatore forza una giovane Schneider in una scena sessuale che divenne leggendaria quanto controversa. A far discutere non fu solo la scena in sé, ma il fatto che l’attrice non fosse stata informata nei dettagli, come rivelato anni dopo.

Il film fu sequestrato in Italia, vietato in diversi paesi, e Bertolucci venne condannato per oscenità. Oggi la scena è al centro di dibattiti etici più che cinematografici. Pertanto tra le scene di sesso più famose nel destare scandalo e inquietudine nella storia del cinema.

2. La chiave (1985)

Quando uscì La chiave, l’Italia scoprì un regista che avrebbe segnato il confine tra erotismo e softcore nazionalpopolare: Tinto Brass. La scena centrale, in cui la Sandrelli esplora i suoi desideri attraverso un diario scoperto dal marito, causò scalpore non solo per il nudo integrale, ma per il contesto voyeuristico e provocatorio.

Il film fu accusato di pornografia travestita da arte e venne osteggiato dalla critica, ma fu anche un successo di pubblico clamoroso. La chiave del suo successo? Trasformare l’erotismo in commedia, con una mano furba e ammiccante.

3. Basic instinct (1992) ha una delle scene di sesso che hanno fatto scandalo

Una gamba accavallata. Nessun indumento intimo. Un interrogatorio diventato mitologia pop. La scena in cui Catherine Tramell (Sharon Stone) seduce l’intero dipartimento di polizia con un semplice movimento ha ridefinito il concetto di “potere sessuale” al cinema. Ma, se non bastasse questo momento iconico, anche la scena iniziale in cui viene ucciso un uomo durante un amplesso più rientrare tra le scene di sesso più scandalose di quel periodo cinematografico e del cinema thriller in generale.

4. Crash (1995)

Uscito al Festival di Cannes e subito accolto da fischi, applausi e denunce, Crash di Cronenberg è un film che racconta l’erotismo in una delle sue forme più disturbanti: quello tra persone che provano eccitazione sessuale dagli incidenti automobilistici.

La scena più discussa è quella di un rapporto tra due protagonisti all’interno di un’auto incidentata, tra sangue, cicatrici e metallo. Un sesso che non è piacere, ma dipendenza, che trasforma il corpo in oggetto meccanico e il desiderio in patologia.

5. Eyes Wide Shut (1999)

Il canto del cigno di Kubrick fu anche il suo film più erotico e criptico, in un certo senso il suo testamento artistico. Eyes Wide Shut è una discesa nella psiche del desiderio, ma ciò che fece esplodere la polemica fu la scena dell’orgia rituale, girata con una freddezza geometrica e disturbante. Una delle scene di sesso certamente più famose del cinema contemporaneo.

La MPAA (ente americano di classificazione) impose dei personaggi digitali per oscurare parzialmente la scena, rendendola ancora più inquietante. In Europa, invece, il film uscì nella versione integrale. Non si trattava solo di sesso, ma di potere, alienazione e ritualità. E tanto bastò per scatenare un pandemonio.

