Attori morti nel 2024: da Sandra Milo a Shannen Doherty, tutti gli addi più dolorosi dell’anno passato

Il 2024 è stato un anno di addii dolorosi nel mondo dello spettacolo, con la perdita di numerosi attori e personaggi che hanno segnato la storia del cinema e della televisione. Ecco i ricordi di alcuni dei più celebri volti che ci hanno lasciato quest’anno.

Sandra Milo

Sandra Milo, icona del cinema italiano, è scomparsa nel 2024, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan e degli appassionati di film d’autore. Conosciuta soprattutto per le sue collaborazioni con il regista Federico Fellini, l’attrice aveva conquistato il grande pubblico con la sua eleganza e il suo talento. La sua carriera è stata ricca di interpretazioni che hanno spaziato tra i generi, ma sono i film come 8½ e Giulietta degli spiriti che l’hanno consacrata come una delle figure più rappresentative del cinema italiano degli anni ’60.

Shannen Doherty: la ribelle di Beverly Hills 90210

Un’altra figura che ha commosso il mondo intero è stata Shannen Doherty, che è venuta a mancare nel 2024. Conosciuta per il suo ruolo di Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills 90210, Doherty aveva conquistato il cuore di milioni di fan negli anni ’90. La sua carriera è stata segnata da una battaglia pubblica contro il cancro ma, nonostante le difficoltà, la sua figura rimarrà per sempre associata al ruolo che l’ha resa famosa, così come alle sue interpretazioni in altri progetti di successo come Charmed, in cui ha vestito i panni di Prue Halliwell.

Burt Young: l’amato Paulie di Rocky

Un altro grande nome che ci ha lasciato nel 2024 è Burt Young, l’attore che ha interpretato Paulie, il fratello di Adrian, nella saga di Rocky. Il suo personaggio, burbero ma dal cuore d’oro, è stato uno dei pilastri delle pellicole che hanno consacrato Sylvester Stallone come icona del cinema d’azione. Burt Young ha saputo dare al suo ruolo una profondità che ha reso Paulie uno dei personaggi più complessi della saga, capace di suscitare empatia e comprensione da parte del pubblico.

Matthew Perry: l’adorato Chandler di Friends è tra gli attori scomparsi nel 2024

La scomparsa di Matthew Perry, avvenuta nel 2024, ha colpito profondamente i fan di Friends in tutto il mondo. Perry, che ha dato vita a uno dei personaggi più amati della televisione, Chandler Bing, ha segnato un’epoca nella sitcom americana. La morte di Perry, purtroppo, è arrivata dopo anni di lotte personali con la dipendenza e le difficoltà emotive.

Jean-Luc Godard: il genio della Nouvelle Vague

Nel 2024, il mondo del cinema ha pianto anche la morte di Jean-Luc Godard, uno dei registi più influenti della storia del cinema. Fondatore della Nouvelle Vague, Godard ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico con opere come Alphaville, Breathless e Pierrot le Fou. La sua visione innovativa e il suo stile non convenzionale hanno dato una nuova direzione al cinema mondiale, sfidando le convenzioni e aprendo la strada a nuove generazioni di cineasti.

Raquel Welch: l’icona del cinema anni ’60 è tra gli attori scomparsi nel 2024

Raquel Welch è scomparsa nel 2024. Conosciuta per il suo ruolo in film come One Million Years B.C., in cui indossava il famoso bikini di pelliccia, Raquel ha rappresentato l’ideale di bellezza femminile negli anni ’60 e ’70, ma la sua carriera non si è limitata solo a questo.

James Lovell: l’attore che ha interpretato il capitano di Apollo 13

James Lovell, attore che ha dato vita al personaggio del capitano della missione spaziale Apollo 13, è scomparso nel 2024. Conosciuto per la sua interpretazione di sé stesso nel film diretto da Ron Howard, Lovell ha dato una testimonianza unica di uno degli eventi spaziali più straordinari della storia.

Maggie Smith: l’iconica Minerva di Harry Potter

Maggie Smith è stata una delle attrici più iconiche della scena cinematografica e televisiva britannica, la cui carriera si è estesa per oltre sei decenni. Nata il 28 dicembre 1934 a Ilford, Essex, ha vinto numerosi premi, tra cui due Academy Award e numerosi BAFTA, in una vasta gamma di ruoli, dai film drammatici alle commedie. È diventata particolarmente famosa per i suoi ruoli in Harry Potter (dove interpretava la severa ma amabile Professoressa Minerva McGranitt) e Downton Abbey, dove ha vestito i panni della risoluta e sagace Violet Crawley, la contessa vedova di Grantham.

Liam Payne è tra gli artisti scomparsi nel 2024

Liam Payne, noto per essere stato uno dei membri dei One Direction, è tragicamente deceduto il 16 ottobre 2024 a soli 31 anni. La sua morte ha scosso i fan di tutto il mondo e ha lasciato un’enorme tristezza nell’industria musicale. La sua morte, avvenuta dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, ha scatenato una serie di interrogativi. Payne, che aveva trovato successo come membro della band insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, aveva intrapreso una carriera solista dopo lo scioglimento del gruppo.

Leggi anche Il Signore degli Anelli: questi sono i film che Peter Jackson ha mostrato agli attori per prepararli alle riprese