Sono trascorsi vent’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film diretto dal regista Cameron Crowe Quasi Famosi. La commedia con un cast di volti noti – come Francis McDormand e Kate Hudson – è uscita al cinema 2000 e ancora oggi la si guarda con una certa vena nostalgica.

La storia è quella di un giovane aspirante giornalista di musica, William Miller (Patrick Fugit), che viene ingaggiato dalla nota rivista Rolling Stones – dopo che un redattore ha letto un paio di suoi pezzi – per scrivere un articolo su una band emergente. Le ambizioni di William lo conducono sul bus della band rock Stillwater, in compagnia di un gruppo di giovani fan, per seguire e recensire il tour “Almost Famous”. William però scoprirà che dietro il fascino del palcoscenico e il successo si cela un mondo complicato.

Quasi famosi: gli anni d’oro del rock ‘n roll, dai The Who a David Bowie

Nella sua commedia musicale, Cameron Crowe guarda con malinconia all’era d’oro del rock ‘n roll, gli anni ’70 dell’America stregata da band come i Black Sabbath, dalla voce graffiante ma romantica di Rod Stewart e da brani indimenticabili come Tiny Dancer di Elton John. A raccontarci la storia di William e della sua passione per la musica e per la carriera giornalistica, nonché della sua prima cotta per la scatenata Penny Lane – la fan numero uno degli Stillwater, interpretata nel film da una giovanissima Kate Hudson – è una colonna sonora costata ben oltre 3 milioni di dollari in diritti d’autore che sono valsi anche la licenza per That’s the Way dei Led Zeppelin – noti per non collaborare spesso col mondo di Hollywood.

Nonostante il film si apra sulle note acute di una canzone con la voce degli adorabili The Chipmunks, in realtà il primo brano ufficiale della colonna sonora è America di Simon and Garfunkel. Il brano e la sua energia accompagnano la scena in cui Anita, sorella di William – interpretata da Zooey Deschanel – ormai maggiorenne va via di casa per diventare una hostess e lasciarsi alle spalle le apprensioni eccessive della madre (Francis McDormand) la quale guarda con disdegno alle band preferite della figlia. Anita incoraggia il fratello dicendogli che diventerà “uno sballo” e gli lascia sotto al letto la sua collezione di dischi, mentre lei si allontana inseguendo il sogno dell’emancipazione.

Let us be lovers, we’ll marry our fortunes together

I’ve got some real estate here in my bag

So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner’s pies

And we walked off to look for America

Cathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh

Michigan seems like a dream to me now

It took me four days to hitchhike from Saginaw

I’ve gone to look for America

Laughing on the bus, playing games with the faces

She said the man in the gabardine suit was a spy

I said, be careful, his bowtie is really a camera

Toss me a cigarette, I think there’s one in my raincoat

We smoked the last one an hour ago

So I looked at the scenery

She read her magazine

And the moon rose over an open field

Cathy, I’m lost, I said though I knew she was sleeping

And I’m empty and aching and I don’t know why

Counting the cars on the New Jersey Turnpike

They’ve all come to look for America

All come to look for America

All come to look for America

Mentre William passa in rassegna tutti i dischi in vinile della sorella, dai The Beach Boys a Joni Mitchell, ancora non sa che sta per innamorarsi della musica rock: troverà un biglietto di Anita che suggerisce di ascoltare l’album Tommy dei The Who alla luce di una candela per avere davanti a sé uno sguardo sul proprio futuro. William fa partire Sparks ed è subito magia.

Quando William si trova in tour con la band sono molti i momenti di tensione tra i loro componenti, soprattutto a causa dell’indole ribelle del chitarrista Russell Hammond (Billy Crudup) a cui il giovane giornalista non riesce a cavare di bocca l’intervista necessaria per scrivere il pezzo su Rolling Stone. Dopo che Russell si riappacifica con la band dopo il litigio di Topeka e tutti salgono sul bus diretti verso una nuova esibizione, nel loro viaggio on the road, ecco che l’armonia del gruppo viene sancita da un canto corale sulle note di Tiny Dancer.

Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band

Pretty eyed, pirate smile, you’ll marry a music man

Ballerina, you must have seen her dancing in the sand

And now she’s in me, always with me, tiny dancer in my hand Jesus freaks out in the street

Handing tickets out for God

Turning back she just laughs

The boulevard is not that bad

Piano man he makes his stand

In the auditorium

Looking on she sings the songs

The words she knows, the tune she hums But oh how it feels so real

Lying here with no one near

Only you and you can hear me

When I say softly, slowly Hold me closer, tiny dancer

Count the headlights on the highway

Lay me down in sheets of linen

You had a busy day today

Hold me closer, tiny dancer

Count the headlights on the highway

Lay me down in sheets of…

Nel finale del film, in cui Russell riesce a riscattarsi dalle pecche commesse verso gli amici di sempre e William riesce a portare a termine il suo obiettivo – ritrovando anche l’intesa familiare – le note di Something In The Air dei Thunderclap Newman accompagnano le ultime scene con il loro testo che inneggia al fascino della ribellione giovanile e della rivoluzione.

Call out the instigators

Chiama i mandanti

Because there’s something in the air

Perché c’è qualcosa nell’aria

We got to get together sooner or later

Abbiamo avuto modo di stare insieme prima o poi

Because the revolution’s here

Perché la rivoluzione è qui L’album della colonna sonora di Quasi Famosi è stato premiato con un Grammy e i brani inediti della band Stillwater (creata ad hoc per la sceneggiatura del film) sono stati scritti dalla musicista e voce degli Heart, Nancy Wilson.

I brani della colonna sonora di Almost Famous (2000)

Simon and Garfunkel: “America” (Paul Simon) – 3:37 The Who: “Sparks” (Pete Townshend) – 3:48 Todd Rundgren: “It Wouldn’t Have Made Any Difference” (Rundgren)– 3:51 Yes: “I’ve Seen All Good People/Your Move” (Jon Anderson) – 3:33 The Beach Boys: “Feel Flows” (Brian Wilson, Jack Rieley)– 4:44 Stillwater: “Fever Dog” (Russell Hammond) – 3:10 Rod Stewart: “Every Picture Tells a Story” (Rod Stewart, Ron Wood) – 5:55 The Seeds: “Mr. Farmer” (Sky Saxon) – 2:51 Allman Brothers Band: “One Way Out” (Live) (Elmore James, Marshall Sehorn, Sonny Boy Williamson II) – 4:59 Lynyrd Skynyrd: “Simple Man” (Gary Rossington, Ronnie Van Zant) – 5:56 Led Zeppelin: “That’s the Way” (Jimmy Page, Robert Plant) – 5:37 Elton John: “Tiny Dancer” (John, Bernie Taupin) – 6:15 Nancy Wilson: “Lucky Trumble” (Nancy Wilson) – 2:42 David Bowie: “I’m Waiting for the Man” (Live) (Lou Reed) – 5:43 Cat Stevens: “The Wind” (Stevens) – 1:40 Clarence Carter: “Slip Away” (William Armstrong, Marcus Lewis Daniel, Wilbur Terrell) – 2:32 Thunderclap Newman: “Something in the Air” (John Keen) – 3:54

Quasi famosi è disponibile su Netflix.

