La Sirenetta (2023): dov’è stato girato? Le incantevoli location Disney del live-action girato fra Inghilterra e Sardegna

Il live-action di La Sirenetta (2023) ha riportato in vita la magia dell’amato classico Disney con riprese in alcune delle location più magiche d’Europa. Sebbene buona parte del film sia ambientata nel mondo sottomarino e realizzata con effetti digitali, le scene terrestri sono state girate principalmente in Sardegna, Italia, e presso i Pinewood Studios in Inghilterra. Scopriamo insieme tutti i luoghi che hanno dato vita all’incantevole universo del film.

La spiaggia di Ariel nella Sirenetta: Rena Majori, Aglientu

Dopo la tempesta che colpisce la nave del principe Eric in La Sirenetta, Ariel lo salva e lo porta a riva su una spiaggia incontaminata e selvaggia. Questa scena chiave del film è stata girata nella splendida spiaggia di Rena Majori, situata nel nord della Sardegna, nel comune di Aglientu. Caratterizzata da sabbia bianca finissima e da acque cristalline, questa spiaggia è incorniciata da scogliere di granito modellate dal vento, creando un paesaggio fiabesco.

Il castello di Eric: Castelsardo

Il castello in cui vive il principe Eric in La Sirenetta è una combinazione di scenografie digitali e location reali. L’ispirazione per la sua architettura proviene dal pittoresco borgo medievale di Castelsardo, considerato uno dei più belli d’Italia. Arroccato su una collina con vista mozzafiato sul mare, Castelsardo vanta strette stradine lastricate, fortificazioni antiche e un fascino che si sposa perfettamente con l’atmosfera magica del film.

Gli interni del castello e gli studi Pinewood

Gli interni della dimora reale in La Sirenetta, tra cui la veranda e la sala del trono, sono stati realizzati nei celebri Pinewood Studios in Inghilterra. Un dettaglio degli scenari interni è l’uso delle azulejos, tipiche piastrelle di ceramica smaltata dipinte di blu, che conferiscono un tocco “mediterraneo” alla scenografia.

Il villaggio dei pescatori nel film La Sirenetta: Cala Moresca, Golfo Aranci

Le scene ambientate nel vivace villaggio dei pescatori e nei pressi del molo sono state girate a Cala Moresca, una piccola baia incastonata nell’area protetta di Capo Figari, vicino a Golfo Aranci. Questo tratto di costa è caratterizzato da acque turchesi e una natura incontaminata, perfetto per rappresentare l’atmosfera esotica del regno di Eric.

La passeggiata in carrozza: Spiaggia Rena di Metteu e Cala Pischina

Una delle scene più romantiche del film La Sirenetta, in cui Ariel ed Eric passeggiano in carrozza, è stata girata tra Cala Pischina e la spiaggia Rena di Metteu, sempre nella zona di Aglientu. Questa costa selvaggia, con le sue scogliere e il mare cristallino, ha fornito uno sfondo mozzafiato per la crescita del legame tra i due protagonisti. Le palme viste nel film sono state aggiunte digitalmente in post-produzione.

Le specialità culinarie sarde

Oltre alle sue bellezze naturali, la Sardegna è rinomata per la sua tradizione culinaria, che avrebbe sicuramente deliziato anche la curiosa Ariel! Tra i piatti tipici da provare ci sono i culurgiones, ravioli ripieni di patate, pecorino e menta, e il porceddu, maialino da latte arrosto cotto lentamente allo spiedo. Per gli amanti del mare, il bottarga di muggine è un’autentica prelibatezza, spesso servita con spaghetti o insalate. Il tutto accompagnato da un bicchiere di Vermentino di Gallura, il vino bianco sardo per eccellenza.

Leggi anche La Sirenetta vietata ai minori: diffuso il trailer della violenta versione horror