Il Colibrì: le location del film con Pierfrancesco Favino

Presentato in anteprima lo scorso 13 ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma 2022, Il Colibrì è la nuova opera cinematografica di Francesca Archibugi, regista nativa di Roma nota al grande pubblico per aver diretto Il nome del figlio, Gli sdraiati e Vivere. Tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, il film vanta un cast di grandissimo spessore: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Nanni Moretti e Bérénice Bejo.

Le location del film Il Colibrì

Il Colibrì è stato girato in parte in Toscana, con la collaborazione di Toscana Promozione Turistica e Toscana Film Commission, per circa tre settimane, andando a coinvolgere alcune location in provincia di Grosseto e nel centro storico di Firenze.

Le location in provincia di Grosseto

Monte Argentario

Monte Argentario è una piccola cittadina, di circa 12 mila abitanti, situato nella provincia di Grosseto, in Toscana. Posto nella Maremma Grossetana e parte della Costa d’Argento all’estremità meridionale della Toscana, ha una grande tradizione marinaresca. Il comune, noto per la sua vocazione turistica, è centro di rilevanza internazionale per la vela e la nautica da diporto.

Orbetello

Alcune scene de Il Colibrì sono state girate ad Orbetello, comune di circa 15 mila abitante, sempre situato nella provincia di Grosseto. Situato su uno stretto istmo di terra, circondata su ambo i lati da un’ampia laguna, la quale disegna due meravigliose spiagge, Orbetello è nota per le sue spiagge, L’Oasi della Laguna di Orbetello (difesa e gestita dal WWF), l’Idroscalo e l’antica Cattedrale di Santa Maria Assunta. Degne di nota e assolutamente da visitare, anche la Porta Senese e le Mura ciclopiche.

Capalbio

Piccolo comune in provincia di Grosseto, anche Capalbio ha ospitato per alcuni giorni il cast e la troupe de Il Colibrì. Situato a più di 200 metri di altezza rispetto al livello del mare, Capalbio è nota per il borgo antico, per l’oasi WWF del lago di Burano, per il Giardino dei Tarocchi, per la spiaggia, per la tomba del brigante Tiburzi e per la villa delle colonne.

Le location nel centro storico di Firenze de Il Colibrì

Piazza Savonarola

Piazza fra’ Girolamo Savonarola – comunemente chiamata piazza Savonarola – è una piazza di Firenze, situata nell’anello semicentrale non distante dai viali di Circonvallazione. Realizzata nell’Ottocento nell’ambito del piano Poggi, comprende diversi luoghi d’interesse: il monumento a Girolamo Savonarola, la Chiesa di San Francesco, la Galleria Rinaldo Carnielo, il Dipartimento di italianistica e la Villa Rossa.

Piazza Santo Spirito

Piazza Santo Spirito è una piazza del quartiere di Oltrarno, a Firenze. La piazza si formò nel Duecento per accogliere le folle che assistevano alle orazioni degli agostiniani, titolari della basilica di Santo Spirito. Sede frequente di mercati e mercatini, è ricca di ristoranti e locali notturni, botteghe artigiane e studi di artisti.

Piazza del Mercato Nuovo

Tra le location de Il Colibrì, c’è anche una delle piazze più note del capoluogo toscano. La piazza del Mercato Nuovo è un’area del centro storico di Firenze, dominata dalla loggia del Mercato Nuovo dove si trova la celebre fontana del Porcellino.

Ponte Santa Trinita

Considerato il più bello dei ponti fiorentini, il Ponte Santa Trinita prende il nome dalla vicina chiesa di Santa Trinita. Il primo ponte fu realizzato in legno nel 1252 dalla famiglia Frescobaldi e sprofondò nel 1259 durante uno spettacolo. Fu ricostruito in pietra nel 1333, ma fu distrutto dalla rovinosa piena del 1557. La nuova ricostruzione fu affidata da Cosimo I a Bartolomeo Ammannati che si avvalse della collaborazione del suo maestro, Michelangelo.

Specialità culinarie di Grosseto e Firenze

I piatti tipici della tradizione Grossetana sono l’acquacotta, le pappardelle con la lepre, i tortelli con bietole e ricotta. A Grosseto vengono proposti molti piatti a base di cacciagione come cinghiale, fagiano, lepre, accompagnati dagli ottimi vini DOC della maremma grossetana. I piatti tipici della cucina fiorentina, invece, sono la schiacciata, la ribollita, il lampredotto, la celebre bistecca fiorentina, il peposo alla fornacina e i fagioli all’uccelletto.