Si sono estinti 65 milioni di anni fa ma sono impressi nella nostra testa come se fossero ancora presenti tra noi e il merito è dei paleontologi che ci continuano a mostrare il grande fascino che i dinosauri continuano ad avere su tutte le generazioni di bimbi che popolano questo mondo ma, senza alcuna ombra di dubbio, è anche merito della saga di Jurassic World che sta facendo letteralmente impazzire tutti noi.

Jurassic World – Il Dominio conferma e chiude, almeno per ora, una saga completa e ben riuscita, capitolo più capitolo meno, dove l’uomo incontra i dinosauri e prova a convivere con loro, ma soprattutto ci si scontra. Nell’ultimo capitolo della saga inoltre sono stati tirati fuori nuovi dinosauri, alcuni inventati, ma soprattutto delle vecchie chicche: per gli amanti del genere è stato veramente epico vederli in azione!

Logicamente non vi diremo qui quali dinosauri sono ma vi possiamo assicurare che ne vale veramente la pena andare al cinema a vedere l’ultimo capitolo della saga giurassica.

E dopo, quando uscirete dal cinema e avrete ancora voglia di dinosauri? Non allarmatevi perché il mondo, l’Europa e l’Italia stessa, sono pieni di musei, parchi, attrazioni, fossili, esperienze e percorsi a tema dinosauri. Dopotutto questo è un argomento ever green ed ecco che, dalle adrenaliniche attrazioni dei parchi Universal e Disney degli Stati Uniti al più bel fossile mai visto che si può vedere a Milano, vi forniamo un breve elenco di attrazioni a tema dinosauro che si possono facilmente raggiungere con un week end fuori porta o con un viaggio di una settimana… ma il tempo e le ferie estive giocano a favore e abbiamo tutto il tempo per organizzarci. Pronti a partire per un viaggio tra i più grandi predatori della terra?

10 posti nel mondo dove incontrare i Dinosaur

1. Universal Studios di Orlando, in Florida

Jurassic World: The Ride, che si trova all’interno degli Universal Studios di Orlando, è senza dubbio l’attrazione più spettacolare, estrapolata direttamente dalla storia di Jurassic World. Si tratta dell’attrazione numero uno al mondo sui dinosauri.

2. Disney World – Animal Kingdom (USA)

Dinosaurs Dark Ride è la risposta disneyana sul mondo dei dinosauri, ad altissimo livello, che ci porta in un viaggio epico basato sul bellissimo lungometraggio animato Dinosauri del 2000. Un’avvincente dark ride per tutta la famiglia.

3. Dino Parque Lourinhã (vicino Lisbona, in Portogallo)

Arriviamo in Europa con il parco a tema Dinosauri più grande. Giganteschi Dinosauri, giochi educativi e ricostruzioni per vivere come 65 milioni di anni fa. Una vacanza nella vacanza a pochi passi da Lisbona. Curiosate nel loro sito.

4. Mirabilandia (Ravenna), un posto fantastico in Italia per vedere i dinosauri

Oltre a festeggiare i suoi 30 anni Mirabilandia ha Dinoland, la più grande area tematica d’Italia ispirata al mondo dei dinosauri, inserita all’interno di un Parco divertimenti. Con i suoi 12.000 mq dedicati all’era preistorica, Dinoland è un’avventura che si trasforma in uno straordinario viaggio nel tempo accompagnato da tirannosauri e velociraptor. Imperdibile la coscia di tacchino al forno da sbranare al Dino’s pizza (se è ancora disponibile nei menù!).

5. Movieland, a Lazise (in provincia di Verona)

Lungo la sponda orientale del lago di Garda si trova il Movieland e la mitica attrazione PANGEA.

Saltate a bordo di una Jeep e guidatela in un percorso ricco di ostacoli, buche, pozze e dinosauri nascosti pronti ad attaccarvi. La cosa unica e fantastica è che la Jeep la guiderete veramente voi! Ah, state attenti ai Raptor!

6. Cinecittà World (Roma)

Il parco di divertimenti romano sfodera Jurassic War – La battaglia dei Dinosauri: un’attrazione veramente interessante che riesce a trasportare lo spettatore nel mondo dei dinosauri grazie ad esperienze in 4D.

7. Parco preistorico di Peccioli (Toscana)

L’Italia oltre ad essere meravigliosa sotto tutti i punti di vista è anche un luogo da dinosauri. Abbiamo preso questo parco come esempio ma il nostro Paese è pieno di parchi a tema dinosauri. Cercate nella vostra regione e scoprirete senza fatica dove poter andare. Dalla Calabria al Piemonte e anche nelle nostre due isole i dinosauri abbondano, non temete, probabilmente a un pugno di chilometri da voi c’è un T-Rex o un Triceratopo che vi aspetta!

8. Le mitiche Impronte Fossili a Rovereto, in Trentino

Ph. Visit Rovereto

Una delle prime cose che si studia in terza elementare è che in un greto di un fiume ci sono le impronte di dinosauri… e se lo siete dimenticato, noi siamo qui apposta per ricordarvelo… ah! e se volete continuare il viaggio nella preistoria ricordate che poco più su, a Bolzano , nel museo di scienze naturali potrete vedere OTZI, Esemplare mummificato di Homo Sapins di circa 5000 anni fa, scoperto tra i ghiacci (lo sappiamo benissimo che non c’entra nulla con i dinosauri, ma se siete da quelle parti è un peccato non allungarsi di qualche chilometro (circa 80) per vederlo)

9. I dinosauri Antonio e Bruno, a Trieste

Fossili di Dinosauro italiani ritrovati qualche anno fa durante diverse spedizioni e ricerche paleontologiche. Visitate l’unico sito di dinosauri in Italia. I due dinosauri, eccezionali, sono conservato nel museo di storia naturale di Trieste.

10. La “rock star” Ciro, al Museo di Storia Naturale di Milano

Se ci fossero rock star tra i dinosauri Ciro sarebbe tra loro. È l’unico fossile di dinosauro al mondo dove si può vedere l’ultimo pasto a base di pesce. Un esemplare unico, bellissimo e soprattutto Italiano.

11. Ultimi consigli di viaggio!

Per concludere, consigliamo anche la collezione del Museo di Scienze Naturali di New York (quello del film Notte al museo) e il Museo di TRELEW in Argentina dove si possono ammirare sia ricostruzioni sia dinosauri veri tra i quali il T Rex e l’Argentinosauro. Buon viaggio!