Damsel: le location del film Netflix con Millie Bobby Brown

Il fantastico mondo di Damsel di Netflix si sviluppa attraverso un intricato intreccio di regni fantastici e complessi sistemi di caverne, il che ha richiesto una varietà di location uniche per le riprese. Il film, con la talentuosa Millie Bobby Brown nei panni della Principessa Elodie, è un viaggio attraverso castelli magnifici e catene montuose mozzafiato.

Diretto da Juan Carlos Fresnadillo, Damsel di Netflix racconta la storia di una giovane donna che, credendo di dover sposare un bel principe per salvare il suo regno, si ritrova invece ad affrontare un drago vendicativo. Determinata a sopravvivere, Elodie deve navigare attraverso un intricato sistema di caverne che la creatura fantastica chiama casa, utilizzando ogni risorsa a sua disposizione per reagire e fuggire.

Damsel: dove è stato girato il film?

Per portare alla vita il mondo di Elodie, la produzione di Damsel ha sfruttato una combinazione di studi cinematografici e location reali, con particolare enfasi sui dettagli e sull’atmosfera. Uno dei luoghi chiave per le riprese è stato il Troubadour Meridian Water Studios di Londra, una struttura all’avanguardia che ha fornito lo spazio necessario per costruire set complessi, come gli interni del grande castello e il sistema di grotte.

Le caverne, che diventano il fulcro della battaglia tra Elodie e il drago in Damsel, sono state progettate in modo realistico, con un minimo utilizzo di effetti speciali. La stessa Millie Bobby Brown ha elogiato la credibilità dei set delle caverne, sottolineando quanto abbiano contribuito a immergersi nel ruolo di Elodie. Infatti, l’obiettivo del regista Fresnadillo e del team di produzione era creare un ambiente autentico e coinvolgente.

Le bellissime ambientazioni del Portogallo: dal Castello Reale di Batalha alla città portoghese di Tomar

Oltre agli studi di Londra, Damsel ha sfruttato al massimo le pittoresche location del Portogallo per le riprese esterne.

Il bellissimo castello reale di Batalha, conosciuto come Capillas Imperfectas, è stato un luogo principale per le riprese di Damsel. Questo sito storico è famoso per la sua maestosa architettura gotica e ha offerto un ambiente regale e suggestivo per le scene ambientate nel regno di Aurea. È probabile che anche il Monastero di Batalha abbia fatto da sfondo a alcune riprese esterne.

Tomar è un’altra città portoghese che ha svolto un ruolo importante nel fornire location per il film Damsel. Con i suoi castelli e conventi manuelini, il suo fiume che scorre vicino alla città e le sue pittoresche strade colorate, hanno contribuito a rendere le riprese ancora più suggestive e coinvolgenti.

Sortelha è un incantevole villaggio portoghese circondato da maestose catene montuose. Le montagne circostanti, in particolare, sono state utilizzate come location per le scene che coinvolgono il sistema di caverne del drago nel film. Le aperture nelle montagne che circondano Aurea, il regno principale della storia, sono state proprio riprese da questa location.

Infine, le cime innevate della Serra da Estrela hanno fornito uno sfondo spettacolare per alcune delle scene più cruciali di Damsel. Questa catena montuosa, la più alta del Portogallo, è apparsa in più di qualche scena del film, facendo da sfondo ai protagonisti.

La cultura culinaria del Portogallo: i piatti tipici

La cucina portoghese è una festa per i sensi, con una vasta gamma di piatti che riflettono l’identità storica e culturale del paese. Dai classici come il bacalhau à Brás e i pasteis de nata, ogni piatto ha un sapore e un aspetto unico. Il Bacalhau à Brás è uno dei piatti più iconici del Portogallo e viene preparato con bacalhau (merluzzo essiccato e salato), patate a fette sottili, cipolle, uova e prezzemolo. Caldo Verde, invece, è una zuppa tradizionale portoghese fatta con cavolo, patate, cipolle e spesso arricchita con fette di chorizo.

Bacalhau à Brás, piatto tipico portoghese

In alternativa, c’è la Francesinha. Originario della città di Porto, questo piatto è una specie di sandwich composto da vari tipi di carne (come salsiccia, bistecca, prosciutto), ricoperto da formaggio fuso e salsa piccante, il tutto servito su una fetta di pane tostato. Se invece preferite il pesce c’è invece il Polvo à Lagareiro, ossia polpo grigliato servito con patate al forno e condito con aglio, prezzemolo e olio d’oliva.

