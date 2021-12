Cops 2 – Una banda di poliziotti: le location della commedia Sky

Arriva con la seconda stagione il 6 e il 13 dicembre 2021, su Sky Cinema Uno, Cops 2 – Una banda di poliziotti la commedia in due parti firmata da Luca Miniero con protagonista Claudio Bisio e tutto il resto della squadra. Ispirandosi al film svedese KOPS del 2003, la commedia Sky traduce la trama del film in salsa italiana. Nasce un interessante mix tra genere poliziesco e commedia e anche per questa stagione, il cast di Cops è tornato a girare in Puglia.

Cops 2 – Una banda di poliziotti: la ricerca delle giuste location

Il regista Luca Miniero e la scenografa Marinella Perrotta hanno ricercato le giuste location, di alto profilo artistico e narrativo, per narrare la storia di questo gruppo di poliziotti sui generis. Perrotta racconta che creare una scenografia articolata come quella di Cops, “vuol dire abbandonarsi ad ogni variabile di una scrittura che mette insieme la commedia e il poliziesco, in cui i personaggi raccontano un’umanità piena di sfumature. Porti dentro la sceneggiatura, sei guidato dallo sguardo personalissimo del regista, ma poi insegui le tue visioni che si materializzano inaspettatamente. Scopri una casa,

una strada, un colore, un dettaglio, che contengono un misterioso fascino nascosto e parti da lì: ma prima che quell’immagine ti appaia ci vogliono diversi passaggi di natura tecnica, pratica e spesso anche casuali. Gli ambienti sono un po’ dei personaggi, chiedono di essere reinventati e vivere: è un processo creativo fatto di equilibri. Una scenografia esiste anche solo per sé stessa, senza dominare l’immagine, pur esistendo per i suoi interpreti. La Puglia, il Salento, la luce di questa terra, sono stati la felice cornice del ritratto di una piccola provincia italiana, raccontata attraverso lo sguardo poetico ed irriverente di un regista innamorato di tale bellezza”.

Il commissariato di Apulia, in questa seconda stagione, non rischia più l’inattività, ora si trova a dover risolvere due nuovi casi. Saranno in grado di trovare i colpevoli?

Cops 2 – Una banda di poliziotti: Nardò e le altre

La serie Cops è ambientata in un luogo di immaginazione denominato Apulia, a pochi chilometri da Lecce. Fin dai primi episodi la ricerca ha lavorato per trovare la località perfetta del sud, i posti per dare la giusta ambientazione al racconto.

Con la collaborazione della Fondazione Apulia Film Commission, è stata individuata Nardò come fulcro principale per le riprese, lì c’è il commissariato che viene ricostruito tra il palazzo della ex Pretura, edificato nel XVIII secolo, la sala convegni del Chiostro dei Carmelitani, alcuni uffici nel Palazzo Personè-Castello Acquaviva d’Aragona e l’area parcheggi di via Falcone.

Trovato il luogo principale “vanno individuati tutti gli ambienti micro e macro che compongono il racconto, mantenendo per ognuno di essi una coerenza rispetto agli avvenimenti e ai personaggi che popolano tali ambienti”, come racconta Carlo Pasini che si occupa dell’organizzazione generale. “Servono ambienti “mai banali, rivisti attraverso elementi di scenografia e arredamento a caratterizzare la specifica ambientazione”.

Per il primo episodio hanno dovuto cercare ben quattro chiese per riuscire a “costruire” la chiesa dove Don Manolo fa messa. Nel castello del secondo episodio per esempio hanno dovuto inserire elementi per rendere più credibile la scelta, come “l’enorme camino, una libreria girevole, sotterranei praticabili, la realizzazione di una bisca e molto altro”. Si tratta di un vero lavoro di equipe, il regista che ha un’idea ben chiara, la scenografa alla ricerca di location molto suggestive, la produzione che vuole dare lustro alla terra in cui stanno lavorando, tutto per arrivare al risultato.

Neviano e le frazioni di Acaya e Melpignano tra le location di Cops 2

Dunque quali sono i luoghi reali della commedia prodotta da Sky e Banijay Italia? Il film è stato girato tutto in diverse cittadine della Puglia. Oltre a Nardò, dove si trova il commissariato dei cops, le riprese sono state girate a Lecce, altri set importanti sono stati ambientati nelle frazioni di Acaya e a Melpignano. Protagonista è anche il centro di Neviano, dove le riprese si sono svolte a ridosso di Piazza Concordia, in via Rosmini e all’interno del bar Shop che si trova in piazza. Il set si è spostato nel cuore del barocco minore di Nardò: a piazza Salandra con la inconfondibile guglia dell’Immacolata, per poi proseguire nel chiostro dei domenicani e nell’ex circolo cittadino.