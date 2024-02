Zendaya: l’attrice fa una grande donazione al teatro da dove ha iniziato

L’attrice Zendaya ha dimostrato la sua gratitudine verso le sue radici nel mondo del teatro con una generosa donazione al California Shakespeare Theatre (Cal Shakes) di Oakland, California, dove ha iniziato la sua carriera.

A quanto ammonta la donazione di Zendaya?

La star di Euphoria e il Women Donors Network hanno unito le forze per sostenere il teatro, annunciando una significativa donazione di 100.000 dollari al North Star Fund del Cal Shakes in vista del suo cinquantesimo anniversario.

La donazione di Zendaya è stata accolta con profonda gratitudine dal direttore esecutivo del Cal Shakes, Clive Worsley, che ha evidenziato l’importanza di questo sostegno finanziario nel prepararsi per la stagione commemorativa. I fondi contribuiranno al miglioramento dei sistemi audio e di illuminazione del teatro, oltre a fornire supporto finanziario per le produzioni teatrali, incluso l’allestimento di As You Like It, diretto da Elizabeth Carter.

Leena Barakat, presidente e amministratore delegato del Women Donors Network, ha sottolineato l’importanza del supporto finanziario fornito alla Cal Shakes da parte di Zendaya , auspicando che la donazione possa contribuire a promuovere la visione strategica del teatro.

La madre di Zendaya, Claire Stoermer, ha avuto un ruolo significativo nell’introdurre l’attrice al mondo della recitazione lavorando al Cal Shakes quando Zendaya era bambina. Questa esperienza ha lasciato un’impronta indelebile sull’attrice, che ha frequentato lezioni e appreso il valore del lavoro artistico e della comprensione dei personaggi.

Trish Tillman, che ha insegnato recitazione a Zendaya al Cal Shakes, ha sottolineato l’influenza formativa del teatro sull’attrice, evidenziando come questa esperienza abbia contribuito a sviluppare le sue abilità e il suo approccio al lavoro artistico.

La donazione di Zendaya rappresenta non solo un gesto di gratitudine verso il teatro che ha contribuito alla sua crescita artistica, ma anche un sostegno tangibile per garantire il futuro e il successo continuo del California Shakespeare Theatre.

