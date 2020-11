Weston Cage, figlio di Nicolas Cage nato dalla relazione dell’attore con la modella Christina Fulton, è un noto e apprezzato musicista metal che sta iniziando a farsi notare anche in ambito cinematografico con ruoli girati sia con il padre che da solo. Nato il 26 dicembre 1990, nel 2006 ha formato una band black metal chiamata Eyes of Noctum, che era anche il nome del loro primo album. Eyes of Noctum ha avuto riscontri positivi nel mondo del metal, ma purtroppo il gruppo si è sciolto nel 2011, portando Weston Cage a lavorare da solita, con ottimi risultati. Ma sembra che il pronipote di Francis Ford Coppola, il suo nome completo è appunto Weston Coppola Cage, si stia allontanando dall’ambito musicale per dedicarsi alla recitazione che è sempre stata la sua più grande passione.

Weston Cage figlio d’arte

Diplomatosi alla Beverly Hills High School, Weston Cage ha studiato recitazione alla Youth Academy of Dramatic Arts e alla Star Adler Academy of Acting & Theatre, coltivando un interesse che ha sempre avuto. Figlio d’arte, vissuto su set cinematografici e conoscendo da vicino il mondo del cinema, ha lottato duramente per vivere libero dalla pressione e dall’importanza del suo nome. Ha vissuto una situazione di profonda sofferenza a causa dei pregiudizi e dell’idea che le persone avevano di lui, sia che si trattasse sconosciuti incontrati ai provini, sia di conoscenti che lo associavano subito al grande regista Coppola e al padre, senza interessarsi alla reale persona che avevano di fronte. Nonostante il primo interesse verso la musica e l’idea di continuare a cimentarsi nel suo stile innovativo, ma legato sempre alla matrice del metal, Weston Cage ha sempre pensato che recitare fosse la sua strada.”La recitazione è sempre stata la mia forma d’arte principale. Trovo che la musica e la recitazione siano due facce della stessa medaglia: come il mio polmone destro e sinistro“.

Prima di accettare la sfida come attore, soprattutto quella relativa al suo nome, del quale è orgoglioso, ma che ha dato fin troppo adito a idee e definizioni con cui sa che dovrà fare i conti, Cage ha intrapreso una carriera da solista, con tanto di marchio black metal e la musica chiamata Ghost metal, realizzata attraverso un’integrazione tra vecchio e nuovo, con l’uso di strumenti musicali antichi, ma un ritmo più cupo e dark. Il mondo del metal ha ben accolto Cage come esponente del genere e i suoi album hanno avuto un buon successo. Black Sun Damascus, canzone nata dalla collaborazione con il padre è stato uno dei pezzi più acclamati e ascoltati dal pubblico, inserita nella colonna sonora del film Dog Eat Dog. Anche i brani Drive angry e Divination sono stati utilizzati, rispettivamente, nei film Drive angry e Vengeance: A love story. Cage ha inoltre vinto il premio come Miglior Nuovo artista alla 5ª edizione del Vegas Rocks Music Awards.

Tra beneficenza e giustizia

Multilingue, parla inglese, russo, italiano e tedesco, è appassionato di arti marziali che pratica dall’età di 4 anni, in particolare ha studio Tae kwon do, Muay thai, jiujitsu e judo. Tra le sue passioni e interessi spiccano l’occulto e il misticismo, Weston Cage ha infatti sempre avuto una forte spiritualità, espressa nella sua musica e nel metodo avvolgente e viscerale che ha nella recitazione, sia per scelta che per una necessità di entrare in contatto con il proprio personaggio. Cage inoltre sostiene l’associazione di beneficenza Soul 4 Soles dedicata alla creazione di posti di lavoro sostenibili e alla distribuzione di capi d’abbigliamento alle persone più povere, e gestisce anche il Single Mom Foundation, ente che cerca di migliorare gli standard di vita di bisognose madri single. Tra le sue apparizioni cinematografiche si ricordano quelle in film come 211 – Rapina in corso e Lord of war, dove recita insieme a Nicolas Cage, Get Gone, D-Day, dove interpreta il protagonista, nonostante si fosse presentato al provino per un altro ruolo e il drama Freak Power.

Attualmente sposato con Hila Aronia, creatrice del Prix Five show, l’attore e musicista ha alle spalle già due divorzi, con Nikki Williams e poi con Danielle Cage. Weston con Danielle ha anche un figlio, Lucian Augustus Coppola. Cage ha avuto non pochi problemi con la giustizia, ha precedenti penali per guida in stato di ebbrezza, con fonti attendibili che riferiscono sia fuggito, inseguito dalla polizia, e sia finito per schiantarsi contro un albero. Nel 2011 ha avuto un’accesa lite che rischiava di trasformarsi in aggressione, con il proprio allenatore, per il quale è stato arrestato

