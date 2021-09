TUDUM: il nuovo trailer dell’evento globale Netflix per i fan svela le star che saranno presenti

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e l’elenco delle star che saranno presenti a TUDUM: Un evento globale Netflix per i fan. Il prossimo 25 settembre più di 145 tra le più grandi star e tra i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta – che rappresentano oltre 70 serie, film e contenuti speciali del colosso di streaming – saliranno sul palco virtuale per questa entusiasmante giornata piena di esclusive e anteprime. Ispirato al primo suono che si sente all’inizio di una serie o un film su Netflix, TUDUM è il primo evento globale Netflix per i fan. L’obiettivo è semplice: onorare e intrattenere i fan Netflix di tutto il mondo. L’evento inizierà alle 18:00 ora italiana e sarà trasmesso sui canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. Tra le star presenti ci saranno Jennifer Aniston, Halle Berry, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Lily Collins, Idris Elba, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Álvaro Morte, Adam Sandler, Zack Snyder, Omar Sym, Charlize Theron, Finn Wolfhard e molti altri.

Ecco il trailer ufficiale: