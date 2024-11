Si è conclusa con la cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti domenica 3 novembre la 24° edizione del Trieste Science+Fiction Festival, la principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza svoltasi al Rossetti, al Teatro Miela e presso la struttura Sci-Fi Dome in Piazza della Borsa.

Organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, anche nel 2024 il festival ha portato sul grande schermo le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 50 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di oltre 20.000 spettatori che hanno assistito alle proiezioni e alle conferenze in programma, confermando il successo del festival italiano che ogni anno porta sul grande schermo il meglio della fantascienza mondiale.

“L’edizione 2024 del Trieste Science+Fiction Festival è stata un grande successo oltre ogni nostra più rosea aspettativa” – ha dichiarato il direttore Alan Jones – “Abbiamo proiettato i migliori film da tutto il mondo, affrontando un’ampia gamma di idee stimolanti e temi che incideranno sulle nostre vite in futuro. Il pubblico ha risposto con passione e stupore, riempiendo la sala con entusiasmo. Il Politeama Rossetti e il Teatro Miela hanno registrato un numero record di spettatori, mentre la postazione del Sci-Fi Dome in Piazza della Borsa si è rivelata un’attrazione imperdibile, diventando una nuova meta per i fan della fantascienza desiderosi di scoprire gli eventi collaterali del festival, dall’Intelligenza Artificiale alle nuove tecnologie, dai libri alle interviste con ospiti di spicco. I preparativi per il 25° Anniversario del 2025 sono già iniziati, e intendiamo confermare gli straordinari risultati di quest’anno in ogni singolo aspetto.”

Trieste Science+Fiction Festival 2024: tutti i vincitori

AFTER US, THE FLOOD di Arto Halonen (Finlandia, 2024)

Premio Asteroide registi emergenti

Vincitore U ARE THE UNIVERSE di Pavlo Ostrikov (Ucraina, 2024)

Premio Méliès d’argent – Lungometraggi

Vincitore AFTER US, THE FLOOD di Arto Halonen (Finlandia, 2024)

Premio Méliès d’argent – Cortometraggi

Vincitore OÙ VA LE MONDE di Mickaël Dupré (Francia, 2024)

Premio del pubblico The Begin Hotels

Vincitore U ARE THE UNIVERSE di Pavlo Ostrikov (Ucraina, 2024)

Premio Wonderland – Rai4

Vincitore THE COMPLEX FORM di Fabio D’Orta (Italia, 2023)

Premio della Critica Italiana SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Vincitore THINGS WILL BE DIFFERENT di Michael Felker (USA, 2024)

Premio Event Horizon – INAF

Vincitore U ARE THE UNIVERSE di Pavlo Ostrikov (Ucraina, 2024)

Premio CineLab Spazio Corto

Vincitore GOLDEN SHOPPING ARCADE di Francesco “Skino” Ricci Lotteringi (Italia, 2023)

Cinematographe.it è Media Partner del festival.