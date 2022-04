L’avete riconosciuto? È stato il re dei supereroi e il primo assassino della storia e il suo sguardo di ghiaccio è sempre più sexy

È nato a New York il 26 aprile 1977 da un dirigente della General Motors e da una casalinga laureata in ingegneria. Ha due sorelle più grandi, Rebecca e Jamie, e un fratello più piccolo, Mark, anche lui attore. Dopo aver lavorato per pochissimo nel settore delle costruzioni, nel 1998 viene scoperto da un cercatore di talenti, che gli suggerisce di provare la carriera di modello. Nel 2000 si stabilisce a Los Angeles, dove posa per Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Calvin Klein e molti altri. Ha debuttato come attore nel 2001 nei panni di un maestro di karate nella serie Giudice Amy. Il bambino nella foto è Tom Welling!

È stato il re dei supereroi

Tom Welling è noto soprattutto per il ruolo di Clark Kent / Superman nella celebre serie tv Smallville, andata in onda per ben dieci stagioni tra il 2001 e il 2011. La serie creata da Alfred Gough e Miles Millar racconta le avventure del giovane Clark Kent nella cittadina di Smallville durante il periodo in cui il protagonista scopre e inizia a controllare uno alla volta i suoi innumerevoli poteri, e dei primi passi del giovane Lex Luthor.

È stato il primo assassino della storia

Tra il 2017 e il 2018, per 17 episodi, Tom Welling ha interpretato il ruolo di Marcus Pierce nella terza e quarta stagione di Lucifer. In realtà la vera identità di Marcus è un’altra, ovvero Caino, il primo assassino della storia.