Tom Hiddleston si sposa! Ecco l’indizio inequivocabile sul red carpet dei Bafta

Tom Hiddleston ha ufficializzato il fidanzamento con la compagna Zawe Ashton, anche lei attrice

Tom Hiddleston si sposa. L’attore, noto al grande pubblico per il ruolo di Loki nel MCU, convolerà presto a nozze con la fidanzata, Zawe Ashton. 37 anni, anche lei attrice, è apparsa in pellicole d’autore come Animali Notturni e Velvet Buzzsaw ed è pronta a fare il suo debutto in un cinecomic Marvel, The Marvels – nei panni della villain . I due si sono conosciuti recitando fianco a fianco nella commedia teatrale Betrayal nel 2019 e da allora fanno coppia fissa. La loro relazione, però, è nata e cresciuta lontana dai riflettori.

La notizia del fidanzamento di Hiddleston ha cominciato a circolare lo scorso weekend, quando si è presentato sul red carpet dei Bafta insieme alla compagna, la quale sfoggiava un vistoso anello di diamanti sull’anulare sinistro. Nelle scorse ore, il rumor è stato ufficialmente confermato da Entertainment Tonight e dal magazine People. Sulla volontà di continuare a mantenere riservata la sua relazione, l’attore si è così espresso sulle pagine di The Telegraph: “Ognuno ha diritto a una vita privata. Amo quello che faccio e mi dedico con impegno assoluto a fare grande arte e grande intrattenimento, e nella mia mente non c’è conflitto fra le due parti. Il mio lavoro è nella sfera pubblica e ho una vita privata. E quelle due cose sono separate”. Hiddleston, a quanto pare, deve essere rimasto scottato dall’esperienza con i media vissuta durante la sua relazione con la cantante Taylor Swift, che aveva attirato fin troppe attenzioni. La data delle nozze con Ashton non è stata attualmente rivelata. L’attrice aveva già indossato in altre occasioni l’anello sul red carpet, non destando alcun sospetto. Durante i Bafta, però, si è iniziato ad ipotizzare che potesse essere il simbolo del fidanzamento ufficiale e la coppia ha così deciso di annunciarlo al mondo attraverso le pagine di People. Di recente, infatti, erano apparsi più affiatati che mai anche alla cerimonia dei Tony Awards.

