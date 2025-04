Tom Hanks: la figlia Elizabeth Anne rivela un’infanzia segnata da “violenza, privazione e confusione”

Un piccolo terremoto è pronto a scuotere la tranquilla vita privata di Tom Hanks, tra gli attori più riservati di Hollywood. Sua figlia Elizabeth Anne – nata nel 1982 dal matrimonio con l’attrice Susan Dillingham – ha deciso di raccontare per filo e per segno la sua difficile infanzia in un libro intitolato The 10: A Memoir of Family and The Open Road che uscirà il prossimo 8 aprile.

La figlia di Tom Hanks svela i dettagli della sua difficile infanzia

Nelle pagine del libro, Elizabeth Anne Hanks racconta la sua infanzia descritta come “piena di violenza e privazioni“ soprattutto a causa del suo rapporto complicato avuto con sua madre, morta a 49 anni a causa di un cancro ai polmoni. Il tutto è iniziato nel 1985, quando i suoi genitori decisero di divorziare. “I miei unici ricordi di entrambi i genitori nello stesso posto sono al diploma di liceo di Colin (suo fratello, ndr) e poi al mio. Ho una sola foto in cui sono tra i miei genitori. In quello scatto, la migliore parrucca di mia madre è leggermente storta“, si legge nel libro. Ufficializzata la separazione, lei e Colin vennero affidati alla madre che li portò a Sacramento. Tom Hanks, invece, incontrò l’attrice Rita Wilson, risposandosi nel 1988 e diventando padre di altri due figli, Chet e Truman.

Nonostante le visite costante di suo padre nei fine settimana e durante l’estate, i figli di Tom Hanks iniziarono a vivere momenti davvero difficili. La loro mamma era infatti affetta da problemi psicologici, come il disturbo bipolare, con episodi di paranoia e delirio, anche se mai diagnosticati. “Dai 5 ai 14 anni, anni pieni di confusione, violenza, privazioni e amore, ero una ragazza di Sacramento. Vivevo in una casa bianca con colonne, un cortile con piscina e una camera da letto con foto di cavalli appese su ogni parete. Con il passare degli anni, il giardino si riempiva di escrementi di cane, e la casa puzzava di fumo. Il frigorifero era spesso vuoto o pieno di cibo scaduto, e mia madre passava sempre più tempo nel suo grande letto a baldacchino, studiando a fondo la Bibbia. Una notte, la sua violenza emotiva divenne violenza fisica“, racconta Elizabeth Anne Hanks. La custodia di entrambi i figli, a quel punto, passò a Tom Hanks. Nel 1994, mamma e figlia attraversarono l’America in un Winnebago. Poi “Nel mio ultimo anno di liceo, mi chiamò per dirmi che stava morendo“, ha confessato la donna.