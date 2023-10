Timothée Chalamet parla finalmente dei rumor riguardo il cannibalismo di Armie Hammer

Timothée Chalamet e Armie Hammer hanno conquistato il mondo nel 2018 con la loro performance nel film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome. La splendida pellicola mette sullo schermo la storia creata e scritta dall’autore André Aciman. Come anche il libro, anche i film avrebbero dovuto avere dei sequel che avrebbero visto i protagonisti Oliver e Elio incontrarsi in varie fasi della loro vita. L’unico ostacolo alla realizzazione di ciò è stata la reputazione che in breve tempo si è diffusa dell’attore Armie Hammer.

Alcuni messaggi hanno infatti posto fine alla sua carriera di attore di Hollywood con un’accusa piuttosto grave: i testi recuperati dal suo cellulare hanno potuto confermare le sue tendenze sessuali piuttosto complesse e discutibili, come una certa propensione al cannibalismo. Ma dopo diversi anni dallo scandalo, possiamo sapere cosa pensa la co-star Timothée Chalamet di questo bizzarro evolversi degli eventi?

Timothée Chalamet conferma che il presunto cannibalismo di Armie Hammer non ha nulla a che fare con Bones and All

Timothée Chalamet, nel 2022, si è trovato sul set di un film diretto da Guadagnino riguardante proprio il cannibalismo. Tuttavia, non sembra avere proprio nulla a che fare con le voci che hanno coinvolto la sua ex co-star Armie Hammer. In una recente intervista, l’attore ha finalmente vuotato il sacco riguardo lo scandalo e tutto ciò che ha scatenato.

In un articolo di GQ, Timothée commenta: “Mi ha fatto sentire come se fosse: Ora devo realmente fare questo film. Perché in realtà si basa su un romanzo“. Bone and All parla della storia di Maren (Taylor Russell?, una giovane cannibale, la sua complicata famiglia e il suo rapporto stretto con un altro cannibale (Chalamet), Lee. L’articolo di GQ esplora e parla anche del disagio che la star ha provato quando le domande sul caso di Hammer sono arrivate a lui direttamente. Chalamet ha osservato: “Non lo so. Queste cose finiscono per essere al centro di numerosi titoli clickbait in modo così intenso. Una parola giusta per descriverlo penso sia disorientante“.