Thunderbolts: Wyatt Russell non è sicuro della presenza di Harrison Ford e Daniel Brühl

Thunderbolts è senza ombra di dubbio uno dei progetti Marvel più attesi degli ultimi anni: stiamo infatti parlando di una pellicola decisamente atipica visto che si tratta del primo titolo che vede come protagonisti, nel mondo de La Casa delle Idee, alcuni antagonisti. Ebbene, tutti i vari personaggi ovvero Red Guardian, Ghost, Us Agent, Winter Soldier, Taskmaster e Yelena Belova sono stati introdotti sia in alcuni film dell’MCU sia in alcune serie, con ovviamente l’obiettivo iniziale (e anche finale) di inserirli proprio all’interno di questa realizzazione. Detto questo, fin da quando abbiamo scoperto della produzione della realizzazione, si speculato molto sul cinecomic, a tal punto che sono stati fatti due nomi che, a conti fatti, sembrano non rientrare ufficialmente nel cast ovvero Harrison Ford e Daniel Brühl, nei panni del Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross e Zemo.

Thunderbolts è in arrivo a luglio 2025

A confermare questa possibile assenza in Thunderbolts, è intervenuto, recentemente, lo stesso Wyatt Russell che proprio nell’opera in questione incarna la parte di John Walker. In un’intervista per People in presenza di suo padre Kurt, mentre stavano parlando di Monarch: Legacy of Monsters, è stato chiesto proprio al giovane attore cosa pensasse della presenza di Ford e Brühl e il divo si è limitato a rispondere così:

“Daniel non lo sarà, [ma] potrebbe avere un ruolo in esso. Non lo so. Non ho ancora letto la sceneggiatura, ma per ora non ne sono sicuro. Harrison sarà in Captain America 4, credo. Non lo so, non ho letto la sceneggiatura, quindi non so chi ci sia esattamente. So che Florence è presente, so che Sebastian è presente. So che David Harbour sarà presente. David Harbour è un altro ragazzo che è davvero bravo. Adoro tutto ciò che fa..”

Vi ricordiamo che Thunderbolts, diretto da Jake Schreier, dovrebbe arrivare nelle sale il 25 luglio 2025.

